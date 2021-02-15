Domenicali: "Sprint yarışlarıyla F1'in DNA'sı bozulmadı, sadece beklentiyi karşıladık"

Stefano Domenicali henüz Londra’daki ofisine ayak basmadı. Pandemi sebebiyle İtalyan yönetici, F1’in genel merkezine gidemiyor; fakat yeni CEO’nun kontrolü devralması için ofiste olmasına da gerek yok.

Domenicali İtalya’dan da nelerin olduğunu gözlemleyebiliyor ve Imolalı yönetici, bu geçiş döneminde bazı değişiklikler olacağının ve yarışları içinde bulunduğumuz dünyaya daha ayak uyduracak hale getirmesi gerektiğinin farkında.

Corriere della Sera’yla röportajında Domenicali, yeni görevine dair ilginç yanları ortaya serdi.

Domenicali, “Bugünkü araçlar farklı duygulara yol açıyor. Hem cezbedici birer objeler, hem de rahatsız edici birer faktörler. F1, tüm bunların üstesinden gelmeli ve kahraman sürücülerin domine ettiği, büyüleyici bir teknolojik meydan okuma sunmalı." dedi.

Dolayısıyla sürücüler tekrardan grand prix hafta sonlarının yıldızları olacaklar ve etkileri tek koltuklu araçlarının da ötesine uzanacak.

Domenicali bu yeni vizyonu hakkında şu sözleri söyledi: “Yani, hem rekabetin içinde hem de evrensel değerleri simgeleyebilecek birer figür olarak platformumuzun, mevcut ve gelecekteki ortaklara daha cazip gelmesini sağlayacaklar."

"Bu, herkesin sevebileceği bir şey yaratacak. ‘We Race As One’ (Bir Olarak Yarışıyoruz) mottosunu kullandığımızda, benim gerçekten inandığım bir felsefeyi temsil ediyorduk ve bu sayede gençler de yarışların dünyanın dışından değil, aksine dünyanın içinden birer etkinlik olduğunu anladılar.”

“8 şampiyonluğa sahip olan tek pilot olmayı hedefleyen ve bu süreçte fikirlerini aktaran Hamilton da bazı noktalara parmak basıyor ve rekabetçi ruhun uzağındaki insanları spora çekiyor."

"Bu yüzden tüm sürücülerle tanışıyorum, her birinin rolünün önemini fark etmesi çok önemli; sadece bir profesyonel olarak değil, etrafında olup bitenlere önem veren bir insan olarak da.”

F1 komisyonu geçtiğimiz günlerde 2022 itibariyle motorların dondurulması kararını aldı ve durum pek çokları tarafından sporun DNA’sının bozulması olarak görüldü. Domenicali ise bunun yapılması gereken bir hamle olduğunu düşünüyor.

F1 CEO'su, “Güç ünitelerinin teknolojik seviyesi çok üstün ve dünyada tek, dolayısıyla artık sürdürülebilirliğin gündeme gelmesi gerekiyor. Bir şirket, maliyeti ve yatırıma karşılık elde edecekleri geri kazanımın belli olmadığı bir projeyi almaz fakat bu fikir hiçbir zaman F1’de yer almadı."

"Biz kendimize şu sözleri söyledik: ‘Büyümüzü kaybetmeden yeni gelişimleri tanıtabilmek ve takımlar ile diğer ilgili şirketlerin ayakta kalmasını sağlayabilmek için daha az önemli alanlardan kısıyoruz.’“ dedi.

Diğer bir konu ise Cumartesi günü yapılacak olan sıralama yarışları. Domenicali bunun bir skandal değil, aksine ilgi çekecek bir konu olduğunu düşünüyor.

Bu konuda ise Domenicali, “Formatımızda yaptığımız değişim, halkın ilgisini çekip teklifimizin ticari değerini artıracak bir girişim. TV kanalları, organizatörler, taraftarlar... hepsi yenilik yapmamızı istiyor, biz de denedik. Sprint yarışlarını 3 farklı formda düzenleyerek hafta sonlarını mükemmel kılabiliriz. F1’in DNA’sı değişmiyor, fakat beklentiyi karşılamamız doğru hamleydi.” dedi.