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Domenicali, sprint yarışı konusundaki eleştirileri bencilce buluyor

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, sprint yarışlarını eleştiren pilotların "bencilce davrandığını" düşünüyor.

Jonathan Noble
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Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Formula 1'in popülaritesi son yıllarda artmış olabilir, ancak bu artışın başta pilotlar olmak üzere sporun bileşenlerini tatmin etmeyen sonuçları da mevcut.

Miami'deki yarış öncesi pilot tanıtımı neredeyse hiçbir pilot tarafından sevilmezken, sprint yarışı formatı da aynı şekilde pek rağbet görmedi.

Öyle ki, çifte dünya şampiyonu Max Verstappen serinin sprint formatında bastırmaya devam etmesi durumunda uzun vadeli geleceğini ciddi ciddi düşüneceğini bile söyledi.

Sprint yarışı projesinin fikir babalarından Stefano Domenicali ise pilotların bu eleştirilerini "bencilce" buluyor.

Daily Mail'e konuşan Domenicali, "İnsanların istediklerini söyleyemediği bir toplum istemiyorum. Ancak pilotların bazen daha geniş bir resmin parçası olduklarını hatırlamaları gerekiyor. Bencil olmamıza gerek yok."

"Onlar bu sporun olduğu kadar iş dünyasının da bir parçası. Spor biz daha büyük düşündüğümüz için böylesine büyüyebiliyor."

"Bazen konfor alanımızın dışına çıkmak kolay değildir, ancak gelişmelere kayıtsız kalamayız -tıpkı sezon sonunda sprint hafta sonu formatının bazı özelliklerini gözden geçirebileceğimiz gibi. Ayrıca her hafta sonu sprint yarışları da yapmayacağız." 

"Ancak yeni bir izleyici kitlemiz var ve her seansta paranın karşılığını vermemiz gerekiyor, sadece mühendislerin ve sürücülerin yararı için insanların daire çizmesine izin veremeyiz."

"[Miami'deki son yarıştan önce] Max ile sorunları görüştüm. Sporu ve yaptığı işi sevdiğini söyledi."

"O bir dünya şampiyonu ve üçüncü bir şampiyonluk için mücadele ediyor. Kendisi araçların içinde doğdu. Büyük olasılıkla benden daha uzun süre burada kalacağını söyleyebilirim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

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