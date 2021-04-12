Domenicali: "Sprint yarışı gelecekte her yarış hafta sonunda olmayacak"

Formula 1, finansal konularda da anlaşmasının ardından büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bu yıl üç yarışta sprint yarışı formatını deneyecek.

Bu formatta, geleneksel sıralama turları cuma günü yapılacak ve cumartesi günü de 100 km'lik kısa bir sprint yarışı düzenlenecek.

Sprint yarışının sonucu, pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek.

Auto Motor und Sport'a konuşan F1 CEO'su Stefano Domenicali, format hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu tarz bir sprint yarışı denemek istediğimizi açıkladığımızda, teste uygun olan organizatörler hemen harekete geçti ve TV yayıncıları heyecanlandı. Bu formatın pek çok avantajı var. Antrenman seansları için ne kadar az vakit olursa, pistte o kadar çok mücadele olur. Artık kimse garajda iyi şartları beklemez. Bunu zaten Bahreyn'de gördük."

"Antrenman turları ve sıralama turlarıyla beraber, organizatörler taraftarlara daha iyi bir cuma günü satabilir. Yarışa hazırlık olarak ikinci bir antrenmanın turları ve sprint yarışıyla beraber daha iyi bir cumartesi günü satabilirler. Her şey ne kadar öngörülemez olursa, yarış o kadar ilginç geçer. Denemezsek bunun nasıl bir şey olduğunu asla bilemeyeceğiz. Geçmişte sıralama formatını kaç kez değiştirdik? Her zaman daha iyisini yapabilirsiniz."

Domenicali, cumartesi günkü sprint yarışının "pole pozisyonu" pazar günkü yarışın ise "yarış galibi" olarak sayılacağını doğruladı.

Ayrıca, bu yıl üç yarışta denemesi planlanan sprint yarışının, bu deneme sonrası gelecek için onaylanması halinde, yine sadece belirli yarışlarda kullanılacağını belirtti.

"Her şey aslında çok basit. Cumartesi günkü sprint yarışını kazanan kişi pole pozisyonunu almış sayılacak ve bu sonuç istatistiklere dahil edilecek. Sadece bir kazanan olacak ve o da pazar günkü yarışı ilk sıradan bitiren kişi olacak."

"Bu formatı gelecekte her yarışta kullanmak istemiyoruz. Sadece seçili yarışlarda olacak. Kaç yarışta olacağını bir sonraki adımda tartışmalıyız ama çok olmayacak. Önce işe yarayıp yarışamayacağını görmeliyiz."

Domenicali, ayrıca büyük takımların finansal anlamda problemler çıkardığını da doğruladı.

"Finansal konularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sıralama ve sprint yarışlarının maliyet farkı o kadar da büyük değil. Çünkü sürücüler aşağı yukarı aynı mesafeyi tamamlıyorlar. En az bir kez denemek istediğimiz her şey için tazminat istersek, asla istediğimiz şeyi yapamayız. Büyük resmi görmeliyiz."

"Şu anda yeni formatın maliyetini tartışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse şikayetlerin çoğu büyük takımlardan geldi. Umarım bir çözüm buluruz."