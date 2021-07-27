Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”

Yeni format, ilk kez geçtiğimiz hafta Silverstone’da denendi ve önümüzdeki İtalya Grand Prix’sinde ikincisi kez sprint yarışı düzenleneceğini doğrulandı.

La Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte Domenicali, “En iyi şey ne biliyor musunuz? Cuma günü Macaristan’da insanlar ‘ne kadar sıkıcı!’ diyecek.” dedi.

F1’deki bazı isimler formatta bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtse de F1 CEO’su, sprint yarışına gelen tepkilerin genel anlamda olumlu olduğunu dile getirirken, Amerika pazarında da bu formatın ilgi gördüğünün altını çizdi.

“ABD’dekiler de bu konuda hevesliler. Amerikalıların, şovu ve rekabeti sevdiğini biliyoruz.”

Ayrıca F1 takımlarının da bu konuyu “%100 desteklediğini” vurguladı.

Domenicali, “Sonunda farklı bir şey yapmaya cesaret ettik ve F1’e katılma potansiyeli olan taraflardan da olumlu geri dönüşler aldık.”

“Her gün piste gelen taraflardan [takımlardan] aldığımız tepkiler de inanılmazdı.” dedi.

“Şimdi tüm detayları ve uzmanlar, taraftarlar, yorumcular ve elbette pilotlardan aldığımız geri bildirimleri analiz edeceğiz. Bu şekilde, Monza’ya kadar nelerin düzetilmesi gerektiğini öğreneceğiz ve üçüncü deneme sonrasında bir karara varıp 2022’de ne yapabileceğimizi göreceğiz.”

Bu formatta en çok eleştiri olan noktalardan biri, sıralama turları yerine sprint yarışı galibinin resmi pole pozisyonunu kazanmasıydı.

Domenicali, “Pole pozisyonu, F1 tarihinde hep tek turda en hızlı olan kişiye verildi ama bunlar değişebilir.”

“Mesela Halo ilk tanıtıldığı zaman, pek çok kişi buna karşıydı ama bugün değil. Kimse artık bunun önemini sorgulamaya cüret etmiyor.”

"Üstelik pilotların bu formata yaklaşımını görmek de güzeldi ki bu benim için bir sürpriz olmadı. Cuma günleri, uzun sürüşler yapmak yerine yarışmayı tercih edeceklerini biliyordum.” diye ekledi.

Şimdiye kadar, F1 yetkilileri formatın sıralama turlarının kalıcı olarak yerini almayacağını söyledi. F1 Motor Sporları Şefi Ross Brawn, gelecekte sadece birkaç belli yarışta bunun yapılması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Fakat bu konuda Domenicali, “Bence sprint sıralama yarışı, bazı özel yarışların izlenmesini artırmak için kullanılabilir.”

“Ancak bu formatın kalıcı olarak uygulanması gerektiği düşünülüyorsa, bunu da kabul ederim. Bunu yıl sonunda değerlendireceğiz."

"Acelemiz yok.” ifadelerini kullandı.