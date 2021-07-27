Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”

Ekleyen:

F1 CEO’su Stefano Domenicali, yeni sprint sıralama yarışı formatının önümüzdeki sezonlarda geleneksel sıralama turlarının yerini kalıcı olarak alabileceğini açıkladı.

Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”

Yeni format, ilk kez geçtiğimiz hafta Silverstone’da denendi ve önümüzdeki İtalya Grand Prix’sinde ikincisi kez sprint yarışı düzenleneceğini doğrulandı.

La Gazzetta dello Sport’a verdiği demeçte Domenicali, “En iyi şey ne biliyor musunuz? Cuma günü Macaristan’da insanlar ‘ne kadar sıkıcı!’ diyecek.” dedi.

F1’deki bazı isimler formatta bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtse de F1 CEO’su, sprint yarışına gelen tepkilerin genel anlamda olumlu olduğunu dile getirirken, Amerika pazarında da bu formatın ilgi gördüğünün altını çizdi.

“ABD’dekiler de bu konuda hevesliler. Amerikalıların, şovu ve rekabeti sevdiğini biliyoruz.”

Ayrıca F1 takımlarının da bu konuyu “%100 desteklediğini” vurguladı.

Domenicali, “Sonunda farklı bir şey yapmaya cesaret ettik ve F1’e katılma potansiyeli olan taraflardan da olumlu geri dönüşler aldık.”

“Her gün piste gelen taraflardan [takımlardan] aldığımız tepkiler de inanılmazdı.” dedi.

“Şimdi tüm detayları ve uzmanlar, taraftarlar, yorumcular ve elbette pilotlardan aldığımız geri bildirimleri analiz edeceğiz. Bu şekilde, Monza’ya kadar nelerin düzetilmesi gerektiğini öğreneceğiz ve üçüncü deneme sonrasında bir karara varıp 2022’de ne yapabileceğimizi göreceğiz.”

Bu formatta en çok eleştiri olan noktalardan biri, sıralama turları yerine sprint yarışı galibinin resmi pole pozisyonunu kazanmasıydı.

Domenicali, “Pole pozisyonu, F1 tarihinde hep tek turda en hızlı olan kişiye verildi ama bunlar değişebilir.”

“Mesela Halo ilk tanıtıldığı zaman, pek çok kişi buna karşıydı ama bugün değil. Kimse artık bunun önemini sorgulamaya cüret etmiyor.”

"Üstelik pilotların bu formata yaklaşımını görmek de güzeldi ki bu benim için bir sürpriz olmadı. Cuma günleri, uzun sürüşler yapmak yerine yarışmayı tercih edeceklerini biliyordum.” diye ekledi.

Şimdiye kadar, F1 yetkilileri formatın sıralama turlarının kalıcı olarak yerini almayacağını söyledi. F1 Motor Sporları Şefi Ross Brawn, gelecekte sadece birkaç belli yarışta bunun yapılması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Fakat bu konuda Domenicali, “Bence sprint sıralama yarışı, bazı özel yarışların izlenmesini artırmak için kullanılabilir.”

“Ancak bu formatın kalıcı olarak uygulanması gerektiği düşünülüyorsa, bunu da kabul ederim. Bunu yıl sonunda değerlendireceğiz."

"Acelemiz yok.” ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

Önceki haber

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

3 s
2
Formula 1

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

1 s
3
Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

7 s
4
Formula 1

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"

2 s
5
Formula 1

McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?

4 s
Son Haberler
Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”
F1

Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”

0dk
Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''
F1

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

1 s
Williams: "2022 için pek çok sürücüyle ilgileniyoruz"
F1

Williams: "2022 için pek çok sürücüyle ilgileniyoruz"

1 s
Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"
F1

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"

2 s
Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti
F1

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

3 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor Britanya GP
Formula 1

Mercedes, Red Bull’un Macaristan'a daha güçlü döneceğini düşünüyor

Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı Britanya GP
Formula 1

Steiner, Dmitry Mazepin’in Haas’ın yeni takım patronu olacağı iddialarını yalanladı

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir" Britanya GP
Formula 1

Clarkson: "Hamilton, Norris'i gelecekte Mercedes'te görmek istiyor olabilir"

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti
Formula 1 Formula 1

Resmi: Red Bull, Verstappen/Hamilton olayının yeniden incelenmesini talep etti

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''
Formula 1 Formula 1

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"

McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022 F1 sezonu zorluklarıyla nasıl baş ediyor?

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler
World Superbike World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "AMR21'de iyi bir ilerleme kaydediyoruz"

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Kardeşimi yarışırken gördüğümde daha çok strese giriyorum"

Son Haberler

Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”
Formula 1 Formula 1

Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''
Formula 1 Formula 1

Rosberg: ''Hamilton'la olan mücadelem, onun ve Max'inkine kıyasla daha karışıktı''

Williams: "2022 için pek çok sürücüyle ilgileniyoruz"
Formula 1 Formula 1

Williams: "2022 için pek çok sürücüyle ilgileniyoruz"

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Red Bull ve Mercedes'in arası artık daha gergin olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.