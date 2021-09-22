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Formula 1 Haberler

Domenicali: "Sprint denemeleri doğru yönde ilerliyor"

Formula 1 CEO'su Stefano Domeniali, Monza'da kötü kaşılanan ikinci yarışa rağmen, serinin sprint sıralama formatında kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Domenicali: "Sprint denemeleri doğru yönde ilerliyor"

Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilen sprint sıralama yarışı, taraftarlar ve sürücüler tarafından eleştiri almış, Sergio Perez yarışı "sıkıcı" olarak tanımlamıştı.

Domenicali geçtiğimiz ay, ilk sprint sıralamasına yapılan geri dönüşlerin "oldukça pozitif" olduğunu ama değerlendirmek için, Kasım ayında Sao Paulo Grand Prix'sinde yapılacak, üçüncü ve son sprint sıralamasını bekleyeceklerini söylemişti.

Son yarışın ardından konuşan Domenicali, Channel 4, "Her zaman söylediğim gibi, memnunuz çünkü işler doğru yönde ilerliyor."

"Sprint yarışının pek heyecanlı olmadığını tartışabilirsiniz. Ancak günün sonunda, harika bir başlangıç yaptık, bir şeyler yaşandı ve ön sırada iki McLaren gördük."

"Hep söylediğimiz gibi, Brezilya'daki üçüncü yarışın ardından bir değerlendirme yapacağız ve neler getirebiliriz göreceğiz. Ancak yaptıklarımızın kesinlikle doğru şeyler olduğunu düşünüyorum." dedi.

F1 sportif direktörü Ross Brown, İtalya Grand Prix'sinin, F1 TV'de "bu zamana kadarki en fazla hafta sonu izlenme sayısı" getirdiğini söyledi.

Brawn, "Üç gün boyunca heyecan ve gerilim yaşadık."

"Normalde, iki gün yaşıyorsunuz. Etkinliğin geliştiğine kesinlikle inanıyorum. Dediğim gibi, grand prix için sıralamayı bir anda sarstı."

"Formula 1, bu denemeyi yaparak ve bu formata bir şans vererek, cesur davrandı. Unutmayalım ki F1'de on yıllardır format değiştirilmedi. Bence bu, çok şey vaat ediyor ve denemek için hâlâ bir pistimiz daha var. Sonrasında, objektif bir değerlendirme yapacağız ve ileriye dönük karar alacağız."

Sürücülerin eleştirisi genellikle, Pazar günü gerçekleşecek yarışın üçte biri süresinde yapılan Cumartesi günkü yarışta, geçiş yapmakta zorlanmaları üzerineydi.

George Russell, "Sprint yarışının çok kısa olduğunu düşünüyorum."

"Araçlar neredeyse her tur lastik parçalıyor ve geçebilmeleri için yeteri kadar şansları olmuyor."

"Bir geçiş gördüğünüzde bu genellikle lastik performansları sebebiyle oluyor. Eğer herkes çıkarsa, Mercedes ve Red Bull arasında çok az, sonrasına McLaren ve diğer araçlar arasında çok az fark oluyor ve bu böylece gidiyor."

"Geçme şansını sadece lastik performansı ile elde ediyorsun ve 100 kilometrelik bir yarış bu şansı vermiyor." diye açıkladı.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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