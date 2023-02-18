Domenicali: "Sporun değerinin artması herkesi mutlu etmeli"

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Görevdeki ilk senesini birkaç ay önce dolduran Ben Sulayem, önceki başkan Jean Todt'un aksine başta F1 olmak üzere tüm serilere daha müdahaleci bir tavırla yaklaştı.

Bu müdahaleci tutumla ilgili ilk işaretler, Eylül ayında FIA'nın 2023 takvimini tek taraflı olarak açıklayarak geleneği bozması ve ardından "yeni mekanların eklenmesi ve geleneksel etkinliklerin korunması FIA'nın sporu sağlam bir şekilde yönettiğinin altını çiziyor" diyerek takvimden övgüyle söz etmesiyle ortaya çıktı.

Sonraki aylarda spordaki takım sayısının artması için seriye baskı yapmayı sürdüren Ben Sulayem konusunda bardağı taşıran son damlalar ise "şampiyona bizimdir, biz sadece kiraladık" açıklaması ve F1'e biçilen 20 milyar dolarlık değerin "şişirildiği" yönündeki yorumları oldu.

Hem takımlar hem de Formula 1'in haklarını elinde bulunduran Liberty Media öfkelenerek FIA başkanına sert bir mektup yazdı. Bu mektuptan birkaç hafta sonra ise Ben Sulayem artık F1'e direkt müdahale etmeyeceğini duyurdu.

Tüm bu olup bitenin ardından Sky Sports'a konuşan Stefano Domenicali, "Her birimizin rolünü netleştirmek önemli."

"Bence yorum yapacak başka bir şey yok çünkü sporun büyümesi için doğru olduğuna inandığımız şeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Örneğin sporun değerinin arttığını söyleyebilirsem hepimizin mutlu olması gerektiğine inanıyoruz, çünkü bu hepimizin harika bir iş çıkardığı anlamına geliyor." dedi.

Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem, FIA President Fotoğraf: FIA

Ben Sulayem'in direkt müdahaleyi bırakmasıyla ilgili düşünceleri de sorulan Domenicali, "Sanırım Mohammed ile bu konuyu görüştük.

"Tabii ki o FIA'nın başkanı. Birçok şampiyonluğu olduğu için büyük bir rolü var, hareketlilikle ilgili büyük bir rolü var ve bence bundan sonra spora stratejik düzeyde bağlı kalacak."

"Organizasyonumuzda olduğu gibi günlük işleri yürüten insanlar olacak, bu yüzden her zaman olduğu gibi geleceği tartışmak için onunla iletişim halinde olmayı bekliyorum."

"Kendisi geçen yıl göreve geldiğinde, her zaman olduğu gibi, yeni bir başkanın saygı duyması gereken birtakım kurallar olduğu açıktı. Kendisine oy veren üyelere vadettiği buydu.

"Şimdi F1'deki rolünün ne olduğuna ilişkin olarak FIA içinde doğru ekibe sahip olmak için uyum sağlama ihtiyacı ve zamanı var.

"Sporda başarının anahtarının herkesin kendi işini yapması ve bunu sporun büyümesi için doğru şekilde yapmasını sağlamak olduğunu söylemek bir sır değil.

"Ticari hak sahibi olarak daha iyi bir iş yapmalıyız, takım ve pilotlar da bunu doğru şekilde yapmak için kendi işlerini yapmalı.

"Aynı şey, gelişmek, büyümek ve yeni bir takım üzerinde çalışmak için bir yılı olan FIA için de geçerli. Hepimiz bu konuda birleşmiş durumdayız. Eğer birisi doğru işi yapmıyorsa bu birtakım sorunlara yol açacaktır." dedi.