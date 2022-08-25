Domenicali: "Spa, 2023 F1 takviminde de yer alabilir"

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Belçika GP'nin mevcut anlaşması bu sene sonunda bitiyor ve yarış, henüz açıklanmayan 24 yarışlık 2023 takviminde bulunmuyor. Ancak Spa-Francorchamps, yedekler listesinde ilk sırada yer alıyor.

Çin GP'nin 3 senelik aranın ardından 2023'te dönmesi planlanıyor ancak ülkedeki COVID önlemleri hâlâ üst seviyede. Özellikle yarışın düzenlendiği Şanghay'daki önlemler, orada F1 yarışının yapılmasını zorlaştırıyor.

F1 aynı zamanda 2023'te Güney Afrika'ya dönmeyi planlıyor ancak Kyalami'de düzenlenmesi planlanan etkinlik için henüz ticari anlaşmalar yapılmadı.

Bu iki etkinlik üzerindeki belirsizlik, Spa için umutların yeşermesini sağlıyor ancak yine de Belçika GP organizatörlerinin F1'in istediği ücreti vermesi gerekecek.

Domenicali, henüz son halini almayan 2023 F1 takvimi hakkında detay vermekten kaçındı ancak Spa'nın takvimde kalma şansının olduğu konusunda ısrarcıydı.

Domenicali, "Tahmin edeceğiniz üzere bu konuda çok fazla yorum yapamam çünkü FIA ile Dünya Motor Sporları Konseyi aracılığıyla tartışma ve resmileştirme konusunda saygı var. Benden, Belçika GP'nin bu sene son kez yapılacağına dair bir şey duymadınız."

"Bu konu hakkında yorum yaparken ihtiyatlı olurdum, çok ihtiyatlı olurdum. Söyleyeceğim tek şey bu. Tam bir taahhüt için hazır olup olmadıklarını görmek için diğer destekçilerle üzerinde çalıştığımız ve konuştuğumuz konusu doğru."

"Her zaman yarışların en az 1/3'ünün Avrupa, 1/3'ünün Uzak Doğu bölgesi ve kalan bölümünün Amerika ve Orta Doğu'da yapılmasını tartıştığımız bir nokta oldu. Yani biz dengeli bir takvim istiyoruz."

"Tabii ki yatırımın, maddi katkının çok önemli olduğu bir işten bahsediyoruz ama her zaman geleneksel yarışlara, diğerlerinin getirdiği parayı getiremeyeceğini bildiğimiz yarışlara tam saygı gösterdiğimizi söyledik."

"Yani bu yarışa, sadece bu sene değil aynı zamanda gelecekte de saygı duyulacağını göreceksiniz. Belçika ile görüşmeler devam ediyor."

Eau rouge overview Photo by: Erik Junius

"Bu yerler için çok fazla saygı duyuyoruz. Ancak Belçika'ya dönecek olursak, onların takvimde yer almayıp döndüğü dönemler oldu. Hafızamız bazen kısa süreli oluyor. Burası harika bir yer, o konuda şüphe yok. Bu yüzden görüşmeler devam ediyor."

"Diyebileceğim tek şey, bu hafta sonu Spa'dayız. Bu yüzden organizatörleri, çok sık benim ofisimde göreceksiniz." dedi.

Domenicali, geçen sene yaşanan hayal kırıklığının ardından pistin bu sene yaptığı iyileştirmelerle oyununu yükselttiğini söyledi.

Domenicali, "Onların bu hafta sonuna inanılmaz bir şekilde hazırlandıklarını söyleyebilirim. Perşembe günü pilotlarla özel bir gün olacak, o etkinlik taraftarlarla olacak. Geçen sene olanları telafi etmek için bu konuyu açmıştık ve onlar önemli bir şey yaptılar."

"Ayrıca trafik planı açısından da bize çok ilginç bir teklif sundular. Bu sene onları çok ama çok farklı bir yaklaşımla gördüğümüzü düşünüyorum."

"Bunu bilmek çok ama çok faydalı ve her şeyden önce bu hafta sonu Spa'nın her yerinde olacak insanlar için çok önemli." dedi.

French Grand Prix fans in a grandstand Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2023 sonrası için konuşan Domenicali, Fransa GP'nin muhtemelen Nice'de hazırlanacak bir cadde pisti ile takvime dönebileceğini işaret etti.

Domenicali, "Fransız Federasyonu ve hükümetle konuşuyoruz çünkü gelecekte, bunu ülke ve toplum için yatırım olarak gören organizatörleri içerecek."

"Dolayısıyla görüşmeler harika bir gelecek için çok ama çok açık durumda. Ve bildiğiniz gibi, gelecek yıl olmasa bile, gelecekte herkesin takvimin bir parçası olmasını sağlayacak bir tür rotasyon ihtimali var. Çünkü bence bu bir saygı meselesi." dedi.

Porsche ve Audi'nin 2026'dan itibaren F1'de yer alma planları, Almanya GP'nin takvime dönüşü ihtimalini yeniden gündeme getirdi ancak Domenicali, bunun için ticari şartların doğru olması gerektiğini vurguladı.

Domenicali, "Biz gerçekten Almanya'nın yeniden takvimde yer almasını umuyoruz. Bir taraftan biz Almanya GP'yi takvimde görmek istiyoruz. Diğeri ise Grand Prix hakkında konuşulması gereken şeyleri masaya koymak."

"Bu açıdan umarım, yakında bir şeyler olur. Bizimle tartışacakları farklı bir durum olacak." dedi.