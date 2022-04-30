Domenicali: "Sainz sakin kalmanın bir yolunu bulmalı"

Ferrari pilotu, son yarış Imola'da ilk turda Daniel Ricciardo'nun temasıyla kendisini çakıl havuzunda buldu ve üst üste ikinci kez yarış dışı kaldı.

Böylelikle Sainz için sezon kabus gibi başlarken, ilk dördün hepsinde Leclerc'le puan farkı açılmış oldu.

Bu durum Sainz'ı epey hayal kırıklığına uğratmış durumda ve bundan sonra nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

Fakat eski Ferrari patronu Stefano Domenicali, Sainz'ın yapması gereken ilk şeyin sakin kalmak olduğunu düşünüyor.

Rai 2'ye konuşan konuşan Domenicali, "Bunlar psikolojik olarak her şeyi kontrol altında tutmanız gereken anlar. Bu yüzden sakin kalması gerekiyor."

"Eğer bunu yaparsa kesinlikle mükemmel sonuçlar elde edecek."

"Carlos Sainz çok yetenekli bir sürücü. Ne yazık ki Ricciardo ıslak zeminde ona temas etti. Fakat bunlar, eğer onları iyi idare etmezseniz, sizi ihtiyaç duymadığınız psikolojik zorluklara itecekler zamanlardır."

"Takımıyla iki yıl daha kontrat yeniledi, yani elinde zaten gerekli garantiler var. Bu yüzden yapması gereken tek şey sakin kalmak. Bunu başarırsa kesinlikle başarılı olacak." dedi.

Sainz ilk dört yarışın ardından şampiyonada 38 puana sahip ve Leclerc'le arasındaki puan farkı 51'e çıkmış durumda.