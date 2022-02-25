Domenicali: "Rusya GP'nin yerine başka bir yarış getirmek hiç problem değil"

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F1, cuma günü, "mevcut koşullarda Rusya GP'yi gerçekleştirmenin imkansız olduğunu" duyurdu.

Domenicali, F1'in 2020 ve 2021'de COVID kısıtlamalarıyla dolu iki sezon gerçekleştirmesinin, takvimde değişiklik yapma ve etkinlik ekleme konusunda hızlı davranabildiklerini kanıtladığını belirtti.

Türkiye, Rusya yerine getirilebilecek yarışlar konusunda bariz bir aday olarak gösterildi ancak F1 kaynakları bu olasılığın üzerinde durmadı.

Domenicali, "Bu yılın durumu hakkında konuşulacaksa, çok esnek olabildiğimizi ve çözüm bulmakta bir problem yaşamadığımızı, geçtiğimiz yıl ya da son birkaç yıldır kanıtladığımızı düşünüyorum."

"Bu nedenle hiçbir problem olmadan Soçi'nin yerine başka bir yarış getirmenin bir seçenek olduğunu doğrulayabilirim." dedi.

Domenicali ayrıca, gelecekteki yarışlar için yeni mekanlar konusunda sıkıntı yaşamadıklarını da belirtti.

Las Vegas, 2023 için bilinmeyen bir tarihe aday görünüyor ancak henüz herhangi bir anlaşma yapılmadı.

Domenicali, "F1 platformunun büyük başarısı nedeniyle gelecekte yeni yarışlara sahip olma olasılığımızın hala çok büyük."

"Gelecek için olası mekanlar adına, çok fazla görüşme yapıldığını söyleyebiliriz."

"Stratejik pazar anlamında F1 için doğru olduğuna inandığımız kararlar almalıyız."

"Ancak elbette takvimi büyütebiliriz çünkü teknik açıdan 25 yarışa çıkabiliyoruz. Bu kurallarda ve Concorde Anlaşması'nda yazılı. Takımlar da bu görüşlerimize uyacaktır."

"Bu yıl takvimde 23 yarış olacağı ve bunun F1 tarihindeki en yüksek rakam olduğu unutmamamız gereken bir şey."

"Dolayısıyla doğru kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için acelemiz yok, sadece önümüzde bulunan farklı seçenekleri gözden geçirmemiz gerek.” dedi.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, F1'in 2020 ve 2021 takvimini uyarlama çabalarını takdir etti ve sporun, bu büyümeyle baş ederken dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Mafferi, "Bence Stefano, onun takımı, FIA ve takımlar, COVID sırasında esnek olarak ve aynı zamanda yarış sayısını artırarak harika bir iş yaptılar."

"Bu konuda bazı etkenler olduğunu anlıyoruz, yarışları mantıklı bir şekilde ve kaynakları zorlamadan eklememiz gerekiyor."

"Bu nedenle, bu 23 yarışın nasıl olacağını göreceğiz. Stefano'nun da belirttiği gibi 25'e çıkabiliriz. Ancak bunu ortaklarımız ile birlikte yapacağız." dedi.