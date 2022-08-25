F1, Rusya'ya geri dönmeyi planlamıyor

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Rusya GP 2014'ten bu yana her sene gerçekleştirildi ve Soçi pistindeki tüm yarışları Mercedes kazanarak %100 gibi bir kazanma oranı yakaladı.

2022 Rusya GP, normalde Soçi'de gerçekleştirilen son F1 yarışı olacaktı. 2023'ten itibaren Saint Petersburg'deki Igora Drive pistinde yarışların yapılması konusunda planlar yapılıyordu.

Ancak tüm bu planlar, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Formula 1 Yönetimi'nin anlaşmayı feshetmesiyle rafa kalkmış oldu.

Domenicali, beklentilere rağmen Rusya'nın Formula 1'den çıkışının geçici değil kalıcı olduğunu vurguladı.

Sport Bild ve Rusya Haber Ajansı TASS'a konuşan Domenicali, "Onlarla hiçbir görüşmemiz olmayacak. Orada bir daha yarış olmayacak." dedi.

Rusya GP organizatörü ANO Rosgonki'nin CEO'su Alexey Titov, TASS'e yaptığı açıklamada mevcut spor ikliminin aşırı politik olduğunu, Domenicali'nin tutumuna saygı duyduklarını ancak kendilerinin Rusya GP'nin geleceğinin kesinleşmişten ziyade belirsiz olarak gördüklerini söyledi.

Titov, "Spor dünyasındaki mevcut durum aşırı politize olmuş durumda. Bu açıdan Domenicali'nin açıklamalarını kabul etmek zorundayız."

"Söylediği her şeyde cesur bir siyasi ifade vardı ve bunun spor ruhuyla hiçbir ilgisi yoktu. İlişkilerimizin geleceği bugün için belirsiz. Gelecekteki çalışmalarımızda Domenicali’nin duruşunu dikkate alacağız." dedi.

Alexey Titov, Direktör ROSGONKI ve Dmitry Kozak, Rusya Başbakan Vekili ve Sergey Vorobyev, Sochi Autodrom Direktör Vekili Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Titov ayrıca mevcut durumda Formula 1 ile olan bağlarının tam olarak kopmadığını çünkü 2022 Rusya GP'nin iptal edilmesinin ardından henüz kendilerine ödeme yapılmadığı, bu yüzden FOM'un kendilerine borçlu olduğunu düşündüklerini söyledi.

Titov, "Bir önceki çalışmamızdan bahsedecek olursak, bir gerçek henüz değişmedi, bozulan 2022 Rusya GP ile ilgili paranın geri transfer edilmesi gerekiyordu. Ancak bugün itibariyle o para alınmadı."

"Ödenmesi gereken bir borç var, bu kayıtlı ve bu açıdan bizim duruşumuzda bir değişiklik yok."

"FOM'un Rusya topraklarındaki yarışların organizasyonuna ilişkin mevcut tutumuna rağmen mali olanakların iadesini bekliyoruz." dedi.