Domenicali: "Red Bull'un iç işlerine karışamayız ama gelişmeleri yakın takipteyiz"

Red Bull, 2022 sezonundaki yer etkili döneme rakiplerinden oldukça önde başladı ve o zamandan beri sporu domine eden takım konumunda.

Bu durum çoğu kişi tarafından Formula 1'in sıkıcı ve eğlenceden uzak hale gelmesi olarak yorumlansa da; Domenicali durumun böyle olmadığından emin.

"Böylesine güçlü bir takım kendi içinde değişikliklere uğradığında -ki bunu herhangi bir öznel değerlendirme yapmadan söylüyorum- performansta değişiklikler olmasının normal olduğunu düşünüyorum."

"Bu sezon Red Bull ve Verstappen herkesin önünde başladı ama bir noktayı vurgulamak istiyorum: Genellikle sabırsızlığını dile getiren, şampiyonanın ilgiyi kaybettiğini söyleyen biz içeridekiler oluyoruz, çünkü rakamlara baktığımızda çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor."

"Takvimdeki neredeyse her yarışta kapalı gişe oynuyoruz, hiç bu kadar çok sponsor ve seyirci olmamıştı. TV reytingleriyle ilgili tutarsız verileri vurgulamayı açıkçası yanlış buluyorum. Bunu söylüyorum çünkü bugün bir spor etkinliğini takip etme şekli değişti."

Bu sezon Red Bull Racing takımı hakkında konuşulan tek şey, enerji içeceği firmasının F1'deki dominasyonu değil.

Takım aynı zamanda takım patronu Christian Horner sebebiyle uzun bir süre ilgi odağında yer aldı ve Horner'ın bir takım çalışanıyla yaşadığı olay Red Bull'da iç karışıklıklara sebebiyet verdi.

Domenicali, bu olaya müdahil olmadıklarını çünkü Red Bull'da olup bitenlerin sorumlulukları olmayan bir alan olduğunu dile getirdi.

F1 CEO'su, "Formula 1 olarak bizim tutumumuz, takımların yönetmelikleri ve kendi iç davranış kurallarını takip etmelerine izin vermektir."

"Bu olay bazı duygusal zirvelere sahne oldu, ancak Formula 1 bir bütün olarak bunun sonucunda olumsuz bir duruma maruz kalmadı."

"Kendi adıma her şeyin doğru bir şekilde yürütülmesini umuyorum. Her anlamda işlerin doğru bir şekilde yapılmasını istedik ancak bilgimiz olmayan bir olaya müdahale edemeyiz, çünkü bizim sorumluluğumuzda olmayan bir alana girmiş oluruz."

"İleride neler olabileceğini açıkçası bilmiyorum ama olması halinde gelişmeleri yakından takip edeceğimizi söyleyebilirim." dedi.

Red Bull'un sebebiyet verdiği ve çok konuşulan bir diğer tartışma konusu ise Red Bull firmasının F1'de aynı anda iki takıma sahip olması. Çoğu zaman rakip takımlardan bunun haksız bir avantaj oluşturduğuna dair şikayetler gelmişti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the pit wall Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Domenicali ise bu konuda şunları söyledi: "Red Bull grubunun iki takıma sahip olması konusu birkaç aydır masada."

"Ancak vurgulamak isterim ki Red Bull'un ikinci bir takım satın alarak ve işleterek Formula 1'e getirdiği faydaları unutmamalıyız."

"Geçmişte yapılan seçimlerle ilgili olarak, Red Bull'un iki takımın sahibi olarak kalacağı ve sonunda her iki takımın da sahipliğini sürdürüp sürdürmemeye karar vereceği konusunda hiçbir şüphe yok. Gelecekte hangi seçimlerin yapılacağı başka bir hikaye ve bu durumda hiçbir sınırın konulmayacağı kesin değil."

"Ne kadar büyürsek, her bir takımın imtiyazının değerinin o kadar artacağını biliyoruz, tıpkı takım sahipliğinin ve dolayısıyla F1 Komisyonundaki oyların yoğunlaşmasının tartışma konusu olabileceğinin farkında olduğumuz gibi."

"Bir de ortak parçalar konusu var, yani takımların artık satabileceği ve satın alabileceği teknik bileşenler. Bence bu konuya dikkatle yaklaşılması gerekiyor çünkü bugün ortaya çıkan denge fena değil, bazı takımların uzun yıllardır diğerlerinden satın aldığı parçalardan bahsediyoruz."

"Bu açıdan bakıldığında, mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiğini gösteren herhangi bir işaret bulunmamaktadır."