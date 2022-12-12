Domenicali: "Red Bull'un ceza alması doğru karar"

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Geçtiğimiz sezonun en büyük hikâyelerinden biri aslında ilk kez bütçe sınırının uygulamaya konulduğu 2021 sezonuna dayanıyor.

FIA'nın gerçekleştirdiği denetimin sonuçları, üç takımın bütçe sınırını ihlal ettiğini ve Red Bull'un 145 milyon dolarlık bütçeyi aşarak en büyük suçu işlediğini ortaya koydu.

Sonuç olarak takım 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve rüzgar tüneli süresinin %10'unu kaybetmek durumunda kaldı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Stefano Domenicali, bu olayın olumlu açıdan emsal teşkil edebileceğini düşünüyor.

Domenicali, "Önce bir adım geriye gidelim. Bütçe sınırının getirilmesi olumlu bir adım. Sporda daha fazla mali istikrara ihtiyacımız vardı. Daha önce sadece sportif ve teknik düzenlemelerin var olduğu bir gerçeklikten bahsediyoruz."

"Mali değişkenlerin devreye girmesiyle birlikte inişli çıkışlı bir süreç başladı. Bu nedenle FIA'nın daha önceden var olmayan bir yapıyı organize etmesi önemli."

"Takımlar ellerinden gelen her şeyi harcamaya alışmışlardı, dolayısıyla FIA'nın Red Bull'u cezalandırma kararının doğru bir karar olduğuna inanıyorum."

"Ben karar alma sürecine müdahil değilim, FIA bu konuda oldukça güçlü. Aynı zamanda FIA, Mohammed Ben Sulayem'in yönetimi altında yeniden yapılanıyor."

"Sistem %100 güvenilir ve herkesin yararına çalışıyor olmalı. Spor olarak sağlığımız yerinde ama bunu tekrar kaybetmek çok da zor değil." dedi.