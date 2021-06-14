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Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''

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Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Red Bull'un yeni motor departmanının, Formula 1'in gelecekteki başarısında ''esas'' bir rol oynayacağını söyledi.

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''

2021'in sonunda Honda'nın seriden ayrılma kararı almasıyla, Red Bull kendi güç ünitelerini üretmeye başlamak istedi ve bunun için Milton Keynes'deki tesislerinde, Red Bull Powertrains adlı yeni bir departman kurdu.

Ferrari, hem şasisini hem de güç ünite bölümünü aynı çatı altında barındıran tek motor üreticisiydi ve Red Bull da böylelikle Ferrari'ye katılmış oldu.

Domenicali, Red Bull'un zaten Formula 1 açısından çok önemli bir ortak olduğunu, şimdi ise serinin geleceği için ''esas'' konuma geldiklerini söyledi.

La Gazzetta dello Sport tarafından Red Bull Powertrains hakkındaki görüşleri sorulan Domenicali şu ifadeleri kullandı: ''Bu, önemli bir gelişme. Red Bull, eğer sportif bir bakış açısıyla bakarsak, Formula 1'de elde ettiği güvenirliğin dışında, gelecek için temel istikrar sağlayan bir ortak.''

''Birkaç yıl içinde sadece şasilerini değil, aynı zamanda bağımsız güç ünitelerini de temsil edecek olmaları, bağımsız takımlara güç ünitesi sunabileceklerinin de bir garantisidir. Bu, Formula 1 için çok değerli.''

''Takımlar haklı olarak Formula 1 için temel ve önemli olan bir dizi değişken için seçimler yapıyorlar. Ancak Red Bull'un bu seçimi yapması, gelecek senelerde devam etmek isteyen takımlar için teknolojik açıdan önümüzdeki birkaç yıl içinde sunulacak teklifi daha karakterize eden bir unsur. Yani bu harika bir şey.''

Red Bull takım patronu Christian Horner da geçtiğimiz günlerde, şasi için mevcut bütçe sınırlamasının üzerine, motor gelişimi için de bütçe sınırlaması getirilmesi konuşmaları olduğunu açıklamıştı.

Domenicali, ''Formula 1, diğer spor platformlarının yapmaya çalıştığı gibi, gelir artışını merkeze koymadan, stratejik bir şekilde büyümeye karar verdi."

''Stratejimizin merkezine, maliyetleri düşürme ihtiyacını koyuyoruz. Sadece maliyetleri düşürerek yarışları ve rekabeti anlayabiliriz.''

''Büyük takımlar için asıl zorluk bu olacak. Bütçe sınırlamaları, sadece ne kadar harcayabileceklerini değil, aynı zamanda daha önce hiç bütçe sorunu yaşamamış takımların çalışma modunu da etkileyecek. Yani, bunun etkileri sadece maddi değil, aynı zamanda nitelik olarak da görülecek.'' dedi.

2022'de, Formula 1'de tamamen düzenlenmiş teknik kurallar uygulanacak ve bu, takımlar için oldukça zorlayıcı olacak.

2021 sezonundaki grid, turbo hibrit çağında daha önce hiç olmadığı kadar birbirine yakın ve her takım, 2022 aracını geliştirmeye başlayacağı zamanı çok dikkatli seçmeli.

Domenicali, 2021'deki bu çekişmenin sezon sonuna kadar sürmesini istediğini de dile getirdi.

Domenicali, ''Bu meydan okumalar, taraftarların asıl istediği şeyler ve bu sayede, bir Grand Prix bittiğinde, bir sonrakinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.''

''Böylesine ilginç bir şampiyona varken, bir sonraki Grand Prix'yi merak ediyorsunuz.''

''Kısa bir süre içinde takımların yeni araçların geliştirilmesine ne kadar zaman ve kaynak ayıracaklarını seçmek zorunda kalacağı yeni kurallara rağmen, sportif açıdan sonuna kadar karşılığını verecek bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum.''

''Eminim ki bu yıl Sürücüler ve Takımlar Şampiyonaları'ndaki mücadeleler, hatta diğer pozisyonların savaşları da en sona kadar ilginç olacaktır. COVID'e rağmen harika bir sezon olacak.'' ifadelerini kullandı.

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