Domenicali: "Red Bull, Mercedes'in gerilemesinden faydalandı"

Geçtiğimiz sezonla birlikte F1 uzun süre sonra yeniden yer etkisi konseptini benimserken, yeni döneme en iyi uyum sağlayan takım hiç şüphesiz ki Red Bull oldu.

İlk yarışlarda birtakım dayanıklılık sorunları yaşadıktan sonra toparlanan takım, özellikle ikinci yarıda oldukça dominant bir performans sergiledi ve bitime dört yarış kala pilotlar, üç yarış kala ise takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Domenicali, Red Bull'un üstünlüğünün kısmen etkili bir rakibe sahip olmamalarından kaynaklandığını düşünüyor.

Domenicali, "Sezon iki nedenden ötürü hızlı bir şekilde noktalandı. İlk neden Max Verstappen ve Red Bull'un kusursuz bir kombinasyon oluşturması, zor bir başlangıcın ardından benzersiz bir iş çıkardılar."

"İkinci neden ise Mercedes'in gerilemesi. Sadece yılın sonunda rekabetçi olabildiler. Yeni kurallar iyi işledi. Daha önce olmayan çok sayıda tekerlek tekerleğe mücadele gördük."

"Büyük teknik değişikliklerden sonra her zaman olduğu gibi biraz sabırlı olmak gerekiyor ama bu sezon eğlenceli geçmeyen çok az yarış gördük." dedi.

Red Bull'un performansı, bazılarının yeni bir dominasyon dönemine girildiğine yönelik endişelere kapılmasına sebep oldu. Ancak Domenicali, diğer takımların bütçe sınırı gibi kurallara uyum sağladıkça rekabetin artacağını düşünüyor.

Domenicali, "Mevcut düzenlemelerle, bütçe sınırı sayesinde ekonomik düzeyde de, birçok takımın bu savaşta birbirine daha yakın olmasını ve takımların kazanma döngülerinin çok daha kısa sürede tamamlanmasını bekliyorum."

"Geçen sezon hakkında konuşurken Verstappen gibi bir sürücünün kalitesini atlamak istemem. Şu anda bir yamyam gibi her yarışa tamamen odaklanmış durumda."

"Tüm yıl boyunca seviye çok yüksekti, gridin kalitesi de genel olarak oldukça yüksek. Sıralama turlarındaki farklara bakarsanız, sahadaki herkesin en üst seviyede olduğunu görürsünüz. Örneğin Alex Albon da Williams ile harika performans sergiledi." dedi.