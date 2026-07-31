Domenicali: "Pilotların aracı nasıl kullandığı taraftarların umrunda değil"

2026 sezonunun ilk yarışlarında Formula 1'in resmi yayınında, araçların batarya doluluk oranını gösteren bir grafik ekrana yansıtılıyordu. Yeni teknik kurallar kapsamında güç ünitesindeki elektrik motorunun 350 kW güç üretmesi ve toplam gücün yaklaşık yarısını sağlaması nedeniyle bu veri, özellikle atak ve savunma anlarında pilotların elindeki enerji miktarını anlamak açısından büyük önem taşıyordu.

Ancak son yarışlarda bu grafik, özellikle mücadele halindeki araçlar için yayınlardan kaldırıldı. Bu konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Domenicali, Formula 1'in elde ettiği verilerin taraftarların teknik detaylardan ziyade pist üstündeki mücadeleyle ilgilendiğini gösterdiğini söyledi.

Domenicali, "Açıkçası kimse pilotların aracı nasıl kullandığıyla ilgilenmiyor."

"Elbette bunun önemli olduğunu düşünen bir kesim var ama taraftarların büyük çoğunluğu geçiş olup olmadığıyla ilgileniyor. Bu biraz DRS ilk geldiğindeki tartışmalara benziyor. O zaman insanlar geçişin nasıl gerçekleştiğiyle değil, gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgileniyordu." dedi.

Domenicali, Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda Star Wars evreninin yaratıcısı George Lucas ile yaptığı sohbetin de kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını anlattı.

"Cumartesi günü George Lucas ile gerçekten ilginç bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni taraftarların Formula 1'i nasıl izlediğine dair çok değerli fikirler paylaştı."

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Bize, bazı şeyleri nasıl daha basit anlatabileceğimiz konusunda farklı bir perspektif sundu. Çünkü yeni taraftarlar perde arkasında neler yaşandığını tam olarak anlamıyor. Onları etkileyen şey pistteki aksiyon."

"Sezon başından bu yana bu yılın teknik kuralları hakkında tartışmalar yaşandı. Bunların büyük bölümü Formula 1'in içinden, yani pilotlardan ve sporun paydaşlarından geldi."

"Ancak özetle şampiyona son derece heyecan verici hale geldi. Pistte çok fazla mücadele var ve insanlar bunu seviyor."

"İnsanlar pistte olup bitene odaklanıyor. Super clipping gibi teknik tanımları ya da benzer kavramları anlamıyorlar çünkü bunlar geniş taraftar kitlesi için fazla teknik."

"Bu konulara çok ilgi duyan taraftarların doğru bilgilere ulaşması gerektiği kesin. Ancak bana güvenin, taraftarların büyük çoğunluğu sadece pistte neler olduğunu görmek istiyor. Kimse gaz pedalının açısı, fren basıncı ya da bir geçişin teknik olarak nasıl gerçekleştiğiyle ilgilenmiyor."

Macaristan Grand Prix'sinde Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasında yaşanan mücadeleyi örnek gösteren Domenicali, taraftarların görmek istediği şeyin pilotların yeteneği olduğunu söyledi.

"Macaristan'da Max ile Lewis'in ilk virajdaki inanılmaz mücadelesini düşünün. Bu tam anlamıyla bir sanat eseriydi ve insanlar bunu görmek istiyor. Bu tamamen pilotların kalitesiyle ilgili."

"Sonuçta bunlar, pilotun aracın performansını en üst seviyeye çıkarmak için kullandığı yöntemler. İster frenleme olsun, ister hızlanma ya da elektrifikasyonun sağladığı güç yönetimi."

"Bence durum bundan ibaret. Elbette taraftarlarımızın belirli bir kesimi için bu veriler önemli ve bu bilgiler mevcut. Ancak bize ulaşan geri bildirimlere göre çoğunluk için önemli olan pistte yaşanan mücadele."