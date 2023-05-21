Domenicali: "Pilotlar tembel ve kayıtsız olmamalı"

F1, hafta sonuna sprint yarışlarına dair yeni formatlar getirilmesi ve son Miami Grand Prix'sindeki yarış öncesi gösterisi sebebiyle karışık tepkiler aldı.

Ancak Domenicali, pilotların 'daha geniş bir resmin parçası' olduklarını ve F1'in bir yarış hafta sonu boyunca taraftarlara daha fazla hitap etmesi gerektiğini fark etmelerini istiyor.

Daily Mail'e yaptığı açıklamada Domenicali, "İnsanların ne istediklerini söyleyemedikleri bir toplum istemiyorum."

"Ancak pilotların bazen daha geniş bir resmin parçası olduklarını hatırlamaları gerekiyor. Bencil olmamıza gerek yok."

"Onlar bu sporun ve bu işin bir parçası ve biz daha büyük düşündüğümüz için büyüyorlar."

"Bazen konfor alanımızın dışına çıkmak kolay değildir ama tembelliğe ya da kayıtsızlığa da kapılamayız - sprint hafta sonu formatının bazı özelliklerini sezon sonunda, planlanan altı etkinlikte denedikten sonra gözden geçirebiliriz."

"Her hafta sonu sprint yarışları da yapmayacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ancak yeni bir izleyici kitlemiz var ve her seansta ödenen paranın karşılığını vermemiz ve sadece mühendislerin ve pilotların yararı için herkesin daireler çizmesine izin vermememiz gerekiyor." dedi.

İki kez Dünya Şampiyonu Verstappen, F1'in geleneksel hafta sonundan uzaklaşarak yaptığı değişiklikleri eleştirerek, Azerbaycan sprint hafta sonunda hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Bu format aynı zamanda Avusturya, Belçika, Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve Sao Paulo Grand Prix'lerinde de uygulanacak.

Verstappen, Çin ve Emilia Romagna yarışları iptal edilmeden önce 2023 takviminde 24 olan yarış sayısından da memnun değildi ve 2028 sezonundan sonra sözleşmesi sona erdiğinde Red Bull ile yeni bir anlaşma imzalamayabileceğini söylüyor.

Domenicali bu konuda, "Miami Grand Prix'sinden önce Max ile sorunları tartıştım."

"Sporu ve yaptığı işi sevdiğini söyledi."

"O bir Dünya Şampiyonu ve üçüncü bir şampiyonluk için mücadele ediyor - resmen bir aracın içinde doğdu ve muhtemelen benden daha uzun süre F1'de kalacağını söyleyebilirim. Onunla aramızda bir sorun yok."