Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

Liberty Media son yıllarda sprint yarışları gibi unsurlar nedeniyle eleştirilere maruz kalsa da Formula 1'in sportif unsurları patron Stefano Domenicali için önemini koruyor.

Bu yıl kullanılan Cumartesi sprint formatı muhtemelen şu ana kadarki en iyisi ancak yine de bu formata karşı tepkiler azalmış olsa da tamamen ortadan kalkmış değil.

Domenicali'nin -sprint formatına kuşkuyla yaklaşanları tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünse de- sprintlerin işe yaradığına dair hiçbir şüphesi yok. Aslında, gridin oluşturulma şekline biraz daha heyecan katmaya ve sprintlerin yılda sekiz adede kadar olmasına karşı değil.

Domenicali, "Bu yarışları başlattığımızda, F1’in orijinal haline sadık kalınmasını isteyen kişilerden çok eleştiri aldık ki onları da her zaman dinlememiz gerekiyor."

"Ama şimdi durumun tamamen tersine döndüğünü hissediyorum. Bu yıl getirdiğimiz ayrı sıralama ve parc ferme değişikliklerinin birçok nedenden ötürü doğru olduğunu düşünüyorum. Artık akış çok daha iyi.”

"MotoGP gibi olacağımızı söyleyecek durumda olmadığımızı düşünüyorum, örneğin sprintlerden oluşan tam bir yarış takvimi durumu… Ancak yaklaşık takvimin üçte biri için büyüme marjı var. Bu bir olasılık olabilir.”

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, on the grid with a guest Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ve tabii ki her zaman oldukça tartışmalı olan bazı konular var. F2 ve F3'te olduğu gibi gridi tersine çevirmeye ya da gridin yarısını değiştirmeye gerek olup olmadığını bir kez daha tartışabiliriz. Yani bunlar her zaman zihni canlı tutacak, deyim yerindeyse bir şeyleri her zaman ilginç kılacak şeyler." dedi.

Domenicali, özünde F1’in orijinaline sadık kalmasından yana olmasına rağmen, kendi bakış açısına göre ters grid fikrini destekleyenlerden biri: "Şahsen ben neden olmasın derdim. Çok fazla aksiyon var. Sollama var. Puan için mücadele ediyorsunuz.”

"Bazıları 'Bu yapay bir yarış şekli' diyebilir. Yapay mı? Harika aksiyon üretmek için doğru format olduğuna inandığınız şeyle ilgili yapay bir şey yok. O yüzden evet, bunu tekrar tartışmak isterim." dedi.

Daha fazla aksiyon

Domenicali'ye göre, F1'de bir grand prix hafta sonunda her oturumun rekabetçi bir öğesi olmalı ve izleyicilerin izlemek için bir nedeni olmalı.

Özellikle, takımların ayarlarını mükemmelleştirmek için sonsuz simülasyonlar yaptığı bir dönemde, normal hafta sonu formatının mühendislerin dışında bir anlamı olmayan üç antrenman seansına izin vermesini anlamıyor.

Domenicali, "Cuma günü gelen insanların sırf sıralama turlarına ve yarışa daha iyi hazırlanmak için pistte dolaşan arabaları görmesi iyi bir eğlence mi?"

"Yani, insanların görmek istediği şey bu mu?

"Bunu yapmak için takımlar tarafından simülasyon araçlarına büyük bir yatırım yapılıyor. Yani benim hayalim piste her çıktığınızda uğruna savaşacak bir şeyler olması. Yarışın doğası bu. Sürücülerin doğası bu, çünkü her seferinde birinci olmak istiyorlar ve bu yüzden gelecek için bu tür bir hedefimiz olmalı.”

"Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Doğru şeyleri yapıyoruz ve sprint yarışına getirdiğimiz heyecan çok açık, çünkü pek çok organizatör bu yarışlara sahip olmak istiyor.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sokak pisti tartışması

Liberty Media döneminde F1'de yaşanan değişimlerden biri de seriyi taraftarların ayağına götürmek oldu bu da takvimde daha fazla şehir yarışının olması anlamına geliyor.

Takvime Katar gibi kalıcı pistlerle bazı ekleme yapılırken, Las Vegas, Miami ve Suudi Arabistan gibi sokak pistleri de eklendi.

Şimdi Madrid ve potansiyel olarak Bangkok'un da eklenmesiyle, F1 takviminin doğası geleneksel kalıcı pistlerden uzaklaşıyor gibi görünüyor.

Programda daha fazla cadde pistinin yer alması kaçınılmaz olsa da Domenicali çok fazla pist olduğunu düşünmüyor.

"Dengeli olmak istediğimizi söyleyebilirim"

"Terazinin bir tarafından diğer tarafına geçmek istemiyoruz, ancak bizim için iyi bir yarış olması çok önemli.”

"Las Vegas Grand Prix'sinden önce masada olan en büyük eleştirilerden birinin, 'Hadi ama, geçiş, drama, aksiyon ve benzeri şeylerin olmayacağı bir yarışınız var' olduğunu hatırlıyorum.”

"Aslında, etkinlik sonrasına kadar konuşmayı beklemeyenlerin tamamen yanıldığını kanıtladık. İnanılmaz bir yarış çıkardık.”

"Tarihi mekanlara saygı duymak elbette çok önemli. Ancak tarihi olmak her şey demek değildir; tarihi olmak geleceğe yatırım yapmak için iyi bir temeldir.”

"Doğru çözümü bulmaktan, doğru eğlenceyi ve doğru taraftarı sağlamaktan endişe duymuyoruz ve herkesin farklı bir görüşü olabilir. Kalıcı pistleri seven sürücüler olduğu gibi şehirlerde yarışmayı seven sürücüler de var.”

"Dediğim gibi, doğru cevap her zaman olduğu gibi dengeli olmaktır. Benim yaklaşımım da bu yönde olacak."

Craig Dolby stands in for Brad Pitt during a movie shoot on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Film fırsatları

Liberty Media'nın F1’i devraldığından bu yana başarı öykülerinden biri, Netflix'in Drive to Survive'ının F1'e yeni bir izleyici kitlesi kazandırmadaki etkisi oldu.

Sosyal medya kanallarının açılmasıyla birlikte, Drive to Survive yeni nesil hayranları besledi ve bu da Grand Prix yarışlarının popülaritesinin COVID sonrası büyük artışından sonra da çok yüksek kalmasına yardımcı oldu.

Ancak Netflix'in etkisi büyük olsa da Domenicali önümüzdeki Haziran ayında beyazperdede olacak yeni F1 filminin bu etkiyi bir üst seviyeye taşıyacağını düşünüyor.

Filmin yaratacağı etki sorulduğunda şunları söyledi: "Muazzam! Netflix büyükse, filmin de büyük olacağını düşünüyorum ve Macaristan'da ticarileştirme ve tanıtım planını tartıştık. Henüz mevcut olmayan bir hedefi vuracağız."

Domenicali F1'in işe yarayacağına inanıyor çünkü FOM film yapımcılarıyla sınırların zorlanması gerektiği konusunda netti. Bu sadece bir başka motor yarışı filmi olamazdı.

Domenicali, "Pazarlık konusu olmayan tek bir unsur vardı: benzersiz bir şey yapmak."

Actor Brad Pitt during filming for an upcoming movie Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ancak yarışın kendisine dokunamadığımız bir bağlamda, çünkü sporun doğası bu, farklı kesimlerle, farklı unsurlarla bir film yapıyoruz.”

"Bu yüzden filmin yapım aşamasını izlerken de büyüleneceğinize inanıyorum çünkü insanlar yönettiğimiz karmaşıklığın ve bunun arkasında yatan şeylerin farkına varacaklar. Bu gerçekten etkileyici.”

"Canlı olan bu sporu canlı tutmayı başardığımızı anlamanın her iki taraf için de ilginç olacağına inanıyorum. Ancak filmi izlediğinizde nasıl olacağını anlayacaksınız." dedi.

Domenicali ayrıca filmde kullanılacak bazı kamera açısı fikirlerinin F1 tarafından gelecekte kendi yarış yayınlarını güçlendirmek için kullanılabileceğini de öne sürüyor.

Domenicali, "Farklı görüş açılarına sahip yeni kamera teknolojilerini birlikte geliştiriyoruz."

"Yani buranın daha sonra getireceğimiz bazı yeni teknolojileri geliştirmek için güzel bir yer olduğunu söyleyebilirim." diye ekledi.

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group, watches the podium ceremony Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Kontrol edilemeyenler

F1'in dümenindeki dördüncü yılına giren Domenicali, hem taraftarlar hem de Liberty Media patronları için serinin doğru yönde ilerlemesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

"’Ben’ demek istemiyorum, çünkü ben bir takım oyuncusuyum."

"Bence yapabildiğimiz şey F1'i pek çok insanın yapabileceğimizi düşünmediği bir boyuta taşımak oldu.”

"Dolayısıyla yaşadığımız büyüme, bahsettiğimiz şeyin güzelliği, gerçekten gurur duymamız gereken şeyler.”

"Ben borsadaki sermayemizin değerine bakmıyorum. Bu benim meselem değil. Bu hissedarlarımız için önemli ve bu konuda Greg Maffei ve Liberty Media'ya, bana ve bize duydukları güven için teşekkür etmemiz gerekiyor." dedi.

Ancak aynı şekilde Domenicali de her şeye pembe gözlüklerle bakmıyor ve üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olduğunu düşünüyor.

"Her zaman bir zorlama modundayız"

"Her zaman mutlusunuz ama asla olduğu şekliyle mutlu değilsiniz." dedi.

Imola'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 2023 yarışının iptalini hatırlayan Domenicali, kendisini "temkinli olmaya iten" sebepler olduğunu ekliyor.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, the rest of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Domenicali gülümseyerek, "Uyumam gerekiyor çünkü çok çalışıyoruz" dedi.

"Kontrol edemediğimiz bir şey hakkında endişelenen biri değilim, çünkü bu her zaman hissettiğim üzere her sorunun arkasında bir fırsat vardır.”

"Kontrol edemediğimiz, kontrolümüz dışında olan ve etki yaratabilecek şeyler var. Biz dünya çapında bir sporuz.”

"Siyasi ortamın hassas olduğunu biliyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili bazı şeyler bizi de etkiledi."

"Kontrol edebildiğimiz şeyleri yönetebildiğimiz sürece, çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum." diye ekledi.