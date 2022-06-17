Domenicali, Nice'in Fransa GP'sine ev sahipliği yapabileceğini doğruladı

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Haber sadece Paul Ricard yarışının geleceğinin sorgulanmasına neden olmuyor, aynı zamanda Monako GP'nin organizatörleri ile devam eden kontrat yenileme görüşmelerinde de Formula 1'e potansiyel bir pazarlık kozu sunuyor.

Nice'te yapılacak bir Fransa GP, spora Monako'dan sadece birkaç mil ötede üst düzey bir etkinlik düzenleme fırsatı sunacak.

Domenicali, Fransız L'Equipe gazetesine verdiği demeçte Nice'in adaylığını doğruladı.

Domenicali, "Tarihsel olarak Fransa, motor sporları için her zaman önemli bir ülke olmuştur. Bilmiyor olabilirsiniz ama Nice ile Fransa GP'ye yönelik olağanüstü bir proje var. Bu gerçekten harika çünkü diğer büyük şehirlerinin de F1'le ilgilendiğini gösteriyor."

“Talepleri inceleyeceğiz ve dikkatlice bakacağız. Size sadece yarışın geleceği hakkında daha fazla şeyi Temmuz ayının sonunda öğreneceğinizi söyleyebilirim." dedi.

Las Vegas yeni sezonda F1'e ev sahipliği yapacağı açıklanan bir başka yarış olacak. Kyalami ise Domenicali'nin hafta başında Güney Afrika yönetimiyle görüşmesinin ardından Nisan ayında takvime girecek gibi görünüyor. Çin de sezon sonunda yapılacak bir yarışla takvime eklenecek. Hal böyle olunca F1, rotasyon sistemi getirme kararı aldı.

Hem Fransa hem de Belçika, F1'in yeni yarışları takvime ekleme konusunda mücadele ettiği şu dönemde rotasyon sistemi için düşünülen yarışlardan birisi.

Domenicali, "Önümüzdeki yılın takvimi hazırlanıyor. 30 GP'ye sahip olmak doğru olmaz. Tercihimiz 23 veya 24 yarış yapmak."

"Bunu başarmak için sadece Avrupa'da değil, diğer ülkelerde de rotasyon ilkesini uygulayacağız."

"Güney Afrika'dan yeni döndüm, biz bir dünya şampiyonasıyız ve Afrika şu anda takvimde değil. Yani durumun değişmesi gerekiyor."

"Tartışmalar devam ediyor ve sanırım yakında bir cevap bulacağız. Lewis Hamilton hâlâ yarışıyorken Afrika'ya gitmek müthiş olurdu." dedi.