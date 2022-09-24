Domenicali: "Monza'nın tavizlerin karşılığını vermesi gerekiyor"
Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, Monza'yı takvimdeki tutmak için hiçbir yerde vermedikleri "tavizler" verdiklerini ve organizatörlerden bunun karşılığını beklediklerini söylüyor.
Formula 1, önümüzdeki yıllarda Monza'da kalamya devam edecek ve görünüşe bakılırsa anlaşma maddi açıdan Monza'nın istediği seviyede.
Ancak F1'in bu şartları kabul etmesinin temel sebebi, organizatörlerin pisti ve altyapıyı geliştirme sözü vermesi gibi görünüyor.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Domenicali, "Pisti, taraftarlar ve takımlar için daha konforlu hale getirmek amacıyla yapılan tüm anlaşmaları yerine getirmeleri gerekiyor."
"Konu mali kaynaklar olduğu için ülkedeki siyasi krizin gecikmelere neden olabileceğini biliyorum, bu yüzden kendi adımıza uzlaşmaya istekli olduğumuzu gösterdik."
"İtalya Grand Prix'sini F1 takviminde tutmak adına, başka hiçbir yerde vermeyeceğimiz tavizleri verdik, ancak bunun olması için her şeyin kusursuz yapılması gerekiyor."
"Bunu söylerken, tüm sorunları çözmek için hiçbir çabadan kaçınmayan ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani'ye de teşekkür etmek istiyorum. Ancak bu tüm tarafların hedefi olmalı, hedefler net bir şekilde anlaşılmalı, garantiler olmalı ve üst düzeyde teyit edilmeliler."
"Monza'daki pistin gelecekte başka yıldönümlerini de kutlayabilmesi için İtalya'da sistematik bir yaklaşım geliştirilmesi gerekiyor."
"Alt geçitlerin ve bağlantı yollarının genişletilmesinden başlayarak önümüzdeki aylarda yapılması planlanan tüm imar çalışmaları tamamlanmalı ve pist daha konforlu hale getirilerek, her açıdan uluslararası standartlara çıkarmak gerekiyor." dedi.
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