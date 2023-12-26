Domenicali: "Monza'daki çalışmaların çoktan başlaması gerekirdi"

İtalyan otomobil kulübü ACI başkanı Angelo Sticchi Damiani, Kasım ayında yaptığı açıklamada Monza ve Imola'nın kontratlarının yenileceğinden emin olduğunu söylemişti.

Formula 1'in şefi Stefano Domenicali görüşmeleri doğruladı ancak Monza'da Eylül ayında başlaması gereken çalışmaların henüz başlamadığını ve bunun da kendileri için pozitif bir durum olmadığını söyledi.

Domenicali, RAI'ye şöyle konuştu: "Monza ve Imola ile olası bir sözleşme uzatımı konusundaki görüşmelerimiz sürüyor."

"İtalyan motor sporları federasyonuyla sürekli temas halindeyim, ancak Monza'daki çalışmaların yarıştan hemen sonra başlaması gerekiyordu ve şimdi Aralık ayında olmamıza rağmen henüz başlamadı."

"Bizim tarafımızdan gelen baskının olumlu olduğunu düşünüyorum ancak iç bürokrasi üzerinde mutabık kalınan projeleri durdurmamalı. Zamanla birlikte hareket etmeliyiz."

"Imola'nın 2020'de alışılmadık bir şansı vardı ve bunu değerlendirdiler. Ne yazık ki bu yıl sel nedeniyle yarışı orada düzenleyemedik. Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyoruz ancak artık özel yatırımlara bel bağlayamayacağımızın farkına varmamız önemli."

"Ülkemizin Formula 1'e bir spor, tanıtım ve iş platformu olarak yatırım yapma isteğini anlamak önemli."