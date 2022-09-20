Domenicali: "Monza takvimde kalabilmek için altyapıyı geliştirmeli"

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Monza pistindeki İtalya Grand Prix'si, her zaman bir parti havasında geçer ve hafta sonu boyunca harika görüntüler ortaya çıkar.

Güzel bir hava, tıklım tıklım dolu tribünler ve Ferrari'yi zafere taşımaya çalışan Tifosi, yarışın ayrılmaz bir parçasıdır.

Yine de 2022 yarışında her şey yolunda gitmedi. Üç gün boyunca 336 bin kişiden oluşan büyük taraftar grubu, uzun kuyruklar nedeniyle piste girmekte zorlandı.

Taraftar sayısının fazlalığı, yemek bulmayı dahi zorlaştırdı.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali hemen sert önlemler alınması gerektiğini düşünmese de, Monza'da bir şeylerin değişmeye başlaması gerektiğini düşünüyor.

Domenicali İtalyan basına verdiği demeçte "Monza, takvimde bir yeri hak ediyor ancak daha önce de söylediğim gibi geçmiş artık Formula 1 takvimine girmek için yeterli değil."

"Daha önce planladığımız üzere, altyapının iyileştirilmesini bekliyoruz. Korona krizi elbette başka öncelikleri öne çıkardı ancak bazı projelerin artık gerçekleşmesi gerekiyor."

"Bu pistin modernize edilmesi ve taraftarlara mümkün olan en iyi Grand Prix deneyiminin sunulması gerekiyor." dedi.

Yenilemenin gerçekleşmemesi halinde yarışın takvimden çıkarılma ihtimali olup olmadığı sorusuna Domenicali, "Umarım böyle bir şey olmaz."

"Bunun olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ancak takvimde yer alması gereken bir Grand Prix için gerçeklere bakmalı, belirli değişikliklerin ne zaman başlayacağına dair kesin ve net bir plan yapmalıyız."

"Organizatör de bunu biliyor." cevabını verdi.