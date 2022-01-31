Domenicali, Mick'in gelecekte Ferrari için yarışabileceğini düşünüyor

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Mick Schumacher, 2021 yılında Haas ile Formula 1'e adım atmış fakat aracın performansı oldukça düşük olduğu için puan savaşı verememişti.

Alman pilot zaman zaman yeteneğini gösterip, Nikita Mazepin'i açık şekilde mağlup eti ve yeni sezonda takımla kalmaya devam edecek.

Ferrari sürücü akademisinin bir parçası olan Schumacher, 11 Grand Prix hafta sonunda da Ferrari'nin yedek pilotluğunu üstlenecek.

Daha önce Ferrari'de Mick'in babası Michael Schumacher ile çalışan F1 CEO'su Stefano Domenicali, Alman pilotun performansı hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

SPORT1'e konuşan Domenicali, "Mick için çok iyi yapıyor ama 2021'de yeteneklerini sergileyebileceği bir araca sahip olmamasının sıkıntısını çekti."

"Yeni Haas aracının ona, yeteneklerini gösterme şansı vermesini umuyorum."

"Ferrari'de Michael Schumacher ile çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Mick Ferrari'de gelecek için harika bir umut olabilir. Ferrari'nin şu anda Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi iki harika ve genç sürücüsü var. Fakat Mick hazırsa ve kendisine bir fırsat verilirse, eminim bunu değerlendirecektir." dedi.

Domenicali, Mick ve babası hakkında karşılaştırmalar da yaptı.

Domenicali, "Bana Michael'ı hatırlattığı bazı yönler var. Örneğin profesyonelliği ve kendini işe vermesiyle beraber iş ahlakı tıpkı babasına benziyor." dedi.

F1'e giren tek Schumacher, Mick olmayabilir. Michael'ın kardeşi Ralf Schumacher de tıpkı efsane pilot gibi Formula 1'de yer almıştı.

Oğlu şu anda Formula 3'te yer alıyor ve yakın gelecekte F1'e gelebilir.

Domenicali, "Ralf ile oğlu David hakkında zaten görüştüm ve iyi şekilde geliştiğini görmekten memnunum. Bence önünde iyi bir kariyer var ve böyle bir şey, Alman taraftarlar için harika olur." dedi.

David Schumacher, Trident Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images