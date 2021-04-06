Domenicali: “Mick’i F1’de görmek, benim için çok duygusal”

Schumacher 2020 yılı boyunca Alfa Romeo ve Haas takımlarıyla görüşmeler sürdürdükten sonra 2021 ve sonrası için Haas takımıyla bir kontrat imzaladı.

Domenicali, Ferrari’de bulunduğu yıllar boyunca da Mick’in babası Michael Schumacher ile de birlikte çalışma imkanı bulmuş ve araları hep çok iyi olmuş.

Bu sebeple Domenicali, Mick'i doğduğundan beri tanıyor ve bu yüzden onu F1'de görünce duygusal hissetmekten kendimi alıkoyamadığını dile getirdi.

F1 CEO'su ve başkanı Domenicali autobild.de ile yaptığı röportajda şunları söyledi: ”Mick'in Formula 1'e geçişi benim için çok duygusal. "

"Onunla Bahreyn’deki testlerde karşılaştım ve ona sarılmak istedim ama maalesef COVID protokolleri buna izin vermedi. Bu yüzden biz de zihinsel olarak sarılmaya karar verdik!”

"Mick'i doğduğundan beri tanıyorum. Formula 1'e adım atmayı hak ediyor. İşini düzgün bir şekilde yapacağından eminim. Tıpkı şu ana kadar yaptığı gibi."

"Kariyerinde her zaman ileriye yönelik adımlar attı. Her seride kendisini geliştirdi ve elde ettiği başarılar sayesinde Formula 1'e ulaştı, soyadı Schumacher olduğu için değil. O, şimdiden Formula 1’in önemli bir parçası haline geldi.”

Mick ve babası Michael’in karşılaştırılması kaçınılamaz bir durum ve bununla kariyeri boyunca karşılaşacak.

Domenicali, bu karşılaştırmayı yapmak için çoğu kişiden daha uygun bir pozisyonda ve ikisi arasındaki benzerlikleri fark ettiğini itiraf etti.

"Aynı babasının oğlu olduğunu görebilir ve duyabilirsiniz! Bence bu harika." diye ekledi.

"Benim en çok dikkatimi çeken nokta şu oldu: Michael, 1995'te Fiorano'daki ilk Ferrari testine geldiğinde, elinde bir defter getirmişti ve buna her şeyi yazıyordu.”

"Mick ile Formula 3'te ilk kez görüştüğümde, onun da elinde bir kalem ve buna benzer bir defter vardı. Bu noktadan sonra her şey benim için açıklık kazanmıştı.”

İlk yılında tartışmasız pistteki en kötü araçta yarışan Schumacher, puan kazanmak ya da etkileyici bir performans göstermekte zorlanacak.

Domenicali, takım arkadaşı Nikita Mazepin'i yenmeye odaklanmasını tavsiye etti.

"Mick, elindekilerle yapabileceğinin en iyisini yapmaya odaklanmalı. Bunu göstermesi için en iyi kıyas takım arkadaşı. Kendini göstermek için bunu kullanmalı.” dedi.