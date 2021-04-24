Domenicali, Miami GP ve sprint yarışlarını değerlendirdi

Uzun süredir Formula 1 takvimine girmesi beklenen Miami, sonunda geçtiğimiz hafta itibariyle takvime girdi ve gelecek sezon ilk defa gerçekleştirilmesi beklenen yarışta, NFL’in Miami Dolphins’inin evi olan Hard Rock Stadyumu’nun etrafındaki bir pist düzeni kullanılacak.

Miami Grand Prix’si, Austin’deki etkinlikten sonra, ABD’de yapılan ikinci yarış olacak ve taraflar arasında 10 yıllık bir Formula 1 sözleşmesi imzalandı.

Ancak, bu duyurudan sonra konuşan Domenicali, Sky F1’e şunları söyledi: ‘’Yarış, 2022 sezonunun ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek.’’

‘’Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer Grand Prix’ye aralarında yeterince aralık bırakacağız.’’

Miami Grand Prix’sinin, yaz başında düzenlenmesi bekleniyor ve etkinlik, Kanada Grand Prix’siyle yakın tarihlerde yapılabilir. Böylelikle, arka arkaya olacak etkinlikler için seyahat etmek daha kolay olacaktır.

Austin’deki Birleşik Devletler Grand Prix’sinin ise, Ekim sonu veya Kasım başına yapılması planlanıyor.

Domenicali, 19 virajlı pist hakkındaki söylemlerine şöyle devam etti: ‘’Şu ana kadar iyi işleyen ve önümüzdeki ayda da geliştireceğimiz şey, pisti FIA ve tecrübeli isimlerle tasarlamış olmamızdır.’’

‘’Yani, sportif bir bakış açısıyla bakarsanız, çok heyecanlı bir yarış olacak.’’

F1, 2021 yılında 23 yarışlık rekor bir takvim hazırladı ancak hâlâ gelecek sezon kaç tane yarış düzenleneceği bilinmiyor. Domenicali, şu anda, yarışa ev sahipliği yapmak isteyecek çok fazla pist olduğunu da ekledi.

‘’Birçok ülke, Grand Prix’ye ev sahipliği yapmak istiyor. Bir sonraki sezon için hazırlanmaya başlamalıyız.’’

‘’Birçok ülke, Formula 1’i, endüstriyi, girişimleri ve turizmi ülkelerinde tekrar başlatabilmek için doğru bir platform olarak görüyor.’’

Domenicali, aynı zamanda Cumartesi günü yapılacak ve Pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek ‘Sprint Yarışları’ hakkında da konuştu. 26 Nisan tarihinde, Dünya Motor Sporları Konseyi’nde, bu konuyla ilgili nihai bir karara varılacak.

Domenicali, ‘’Elbette, Dünya Motor Sporları Konseyi ve F1 Komisyonu tarafından onaylanabilmek için, protokole ve sürece saygı duymalıyız.’’

‘’Bu kararın resmileştirilmesindeki son adımdayız.’’ dedi.

Domenicali, son olarak da neden Formula 1 Grand Prix etkinliklerinin üç gün olması gerektiğinden bahsetti.

‘’Karar verildi çünkü organizatörlerle konuştuk ve normal yaşamlarımıza döner dönmez, yarış hafta sonundan maksimumu çıkarmayı diliyorlar.’’

‘’Yarış hafta sonu, insanların üç günü, birçok şeyden zevk alarak geçirdiği bir konser gibi olmalı. Formula 1, eğlence, moda, müzik, enerji gibi. Buna saygı duyuyoruz ve bu yüzden, bu yolda ilerlemek istiyoruz.’’