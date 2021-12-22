Domenicali: "Mercedes ve Red Bull arasındaki ilişkinin düzelmesi gerekiyor"

F1'deki en iyi iki takımı arasındaki şampiyonluk mücadelesinin Abu Dhabi Grand Prix'sinde sona ermesiyle birlikte, Red Bull patronu Christian Horner ile Mercedes patronu Toto Wolff arasındaki gerilim yeniden patlak verdi.

İkili arasındaki düşmanlık, zaman zaman FIA basın toplantılarında veya medyada çatışmalarına yol açtı.

İkilinin Abu Dhabi'de el sıkışmasının ardından, güvenlik aracıyla yarışın yeniden başlatılması hakkındaki tartışmalar ve yarıştan sonraki Mercedes protestoları, iki takım arasında işlerin hâlâ tam olarak çözülmediğini gösterdi.

Salı gecesi İtalya'da prestijli Lorenzo Bandini Ödülü'nü alırken konuşan Domenicali, F1'in gelecek yıl için ele alması gereken şeylerden birinin, bu sezonun sıkıntılarının devam etmesine izin vermemek olduğunu söyledi.

Bunun yerine, Mercedes ve Red Bull'un sporun iyiliği için ilişkilerini düzeltmesinin önemli olduğunu belirtti.

2022 için endişesi olup olmadığı sorulduğunda Domenicali, "Kuşkusuz yaşayanlar iyi uyur!"

"Fakat bizim birçok şüphemiz var ve onlarla yüzleşmek zorundayız. Yönetilmesi gereken sorunlarımız var."

"Red Bull ve Mercedes arasındaki düzelmesi gereken ilişkiyi, kimseye faydası olmayan kişisel çatışmalardan kaçınmak için gün be gün değerlendireceğiz." dedi.

Mercedes, FIA'nın kuralları ihlal ettiğine inandığı, Abu Dhabi'deki güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlatılmasının ele alınması konusundaki kızgınlığını koruyor.

Takım, meseleyle ilgili temyiz planlarını geri çekti ve yönetimi, olayları incelemek için kurulan bir komisyondan sorumlu tutacağına söz verdi.

F1 sahipleri Liberty Media, bu tür meseleleri yeni FIA başkanı Muhammed ben Sulayem'e bırakmayı tercih ettiği için bu tartışmanın sonuçları konusunda şimdiye kadar sessiz kaldı.

Domenicali, "Başkan ile zaten görüştük. Yüzleşmek zorunda kalacağı önemli meseleler hakkında konuştuk ve birçok mesele var."

"Ancak bu aşamada, çok fazla hararetlenen bir konuda daha fazla tartışma yaratmamak için doğru olan sessiz kalmak. Şunu da belirmek isterim, iki milyardan fazla insanın izlediği olağanüstü bir sezonu geride bıraktık."

"Abu Dhabi GP, 2021'nin en çok takip edilen spor etkinliğiydi. Bunlar gurur duymamız gereken çok büyük rakamlar." dedi.

Domenicali, Sulayem'in FIA'ya gelişinin, yönetim için bir dinamik değişikliğine yol açacağını düşünüyor.

"Başkanlık değişimiyle birlikte, bizim için kesinlikle temel bir role sahip olan FIA'nın dengesinde de değişiklik olabilir."