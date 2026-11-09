Formula 1 Sao Paulo GP

Domenicali: "Mercedes, F1 tarihine unutulmaz bir sayfa daha yazdı"

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Mercedes'in 2026 Formula 1 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanmasının ardından takımı tebrik etti.

Zeynep Taş Oleg Karpov

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 06:00

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Stefano Domenicali, Chief executive officer of Formula 1

Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images

Mercedes, Sao Paulo Grand Prix'sinde elde ettiği sonuçla toplamda 652 puana ulaştı 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu ilan etti.

Böylece takım, 5 yılın ardından yeniden zirveye dönmüş oldu.

Bu başarının üzerine Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali şu açıklamaları yaptı: "Mercedes Formula 1 Takımı'ndaki herkesi 2026 Takımlar Dünya Şampiyonluğu'na ulaştıkları için yürekten tebrik ediyorum."

"Formula 1'in zirvesine ulaşmak hiçbir zaman tek bir kişinin başarısı değildir. Bu başarı; olağanüstü yeteneklerin, bitmek bilmeyen kararlılığın ve pistte ya da fabrikada çalışan yüzlerce kişinin aynı hedef doğrultusunda birleşmesinin sonucudur."

"Takımın her bir üyesi, başardıklarıyla gerçekten gurur duymalı."

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Bu sonuç aynı zamanda spor tarihimizde özel bir yere sahip olacak. Dokuzuncu takımlar şampiyonluğuyla arkadaşım Toto Wolff, Formula 1'in gerçek efsanelerinden biri olan büyük Sir Frank Williams'ın derecesini yakaladı."

"Rekorlar listesinde Frank'in yanında yer almak olağanüstü bir başarı ve bu, Toto'nun yıllar boyunca sergilediği liderliğin, vizyonun ve mükemmellik arayışının güçlü bir göstergesi."

"Takımlar şampiyonluğunu Kimi Antonelli'nin tarihin en genç şampiyonu olduğu sezon kazanmak, 2026'yı hem Mercedes hem de Formula 1 için gerçekten unutulmaz kılıyor."

"Sporumuzun özü tam olarak bu: Büyük hayaller kurmak, sınırları zorlamak ve aynı amaç doğrultusunda bir araya gelen harika insanların neleri başarabileceğini göstermek."

"Mercedes yeniden zirveye döndü ve bunu yaparken Formula 1 tarihine bir başka dikkat çekici sayfa daha yazdı."

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- Motorsport.com Ekibi

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