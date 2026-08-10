Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Domenicali: "Max’in gelecekteki değişikliklerden memnun kalacağını düşünüyorum”

Stefano Domenicali, Red Bull’daki geleceği ve F1’den ayrılabileceği yönündeki iddialar devam eden Max Verstappen ile görüştüğünü doğruladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
max-verstappen-red-bull-racing-2

Yeni şasi ve motor kurallarının yürürlüğe girdiği 2026 F1 sezonunda Red Bull’un rekabetçilik anlamında geride kalması, Max Verstappen’in takımdan ve spordan ayrılabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı. Elektrikli motor gücünün artırıldığı yeni kural dönemini başından beri sert bir dille eleştiren Hollandalı pilota yanıt, F1 CEO’su Stefano Domenicali’den geldi.

Yönetim olarak pilotlardan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını belirten Domenicali, 2027 ve 2028 sezonlarında motor kurallarında kademeli olarak değişikliğe gidileceğini ve içten yanmalı motorun payının yeniden artırılacağının bir kez daha altını çizdi.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen ile yakın bir iletişim içinde olduklarını belirten Stefano Domenicali, yapılan düzenlemelerin şampiyon pilotu memnun edeceğini savundu: "Gelecek yılki kural değişikliklerini simülatörde deneyimleyen pilotlar, işlerin doğru yönde ilerlediğini söylüyor. Bu konuyu Max ile de bizzat konuştuk.”

“Kuralları değiştirmek için takımların, üreticilerin, FIA’nın ve Formula 1 yönetiminin ortak bir noktada buluşması gerektiğini unutmamalıyız.” 

“Aslında biz güç dengesini değiştirmek konusunda daha da agresif davranmak istiyorduk ancak takımlarla yapılan anlaşma sonucunda kademeli bir geçiş kabul edildi."

Motor kurallarındaki güç dağılımının kademeli olarak benzinli motor lehine çekileceğini ve 2028’de Verstappen’in talep ettiği seviyeye geleceğini belirten Domenicali, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Max’in gelecekteki değişikliklerden son derece memnun kalacağını düşünüyorum.” 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“O, Formula 1’i çok seviyor ve sporun geleceğini önemsiyor. Şu anda hem kendisinin hem de sporun geleceğini birlikte tartışıyoruz. Onunla harika bir ilişkim var.”

“Formula 1, onu bünyesinde barındıracak kadar büyük bir organizasyon. Ancak günün sonunda Max geleceğine kendisi karar verecektir ve spor da yoluna devam edecektir.” 

“Benim şahsi fikrim, Max’in bizimle kalacağı yönünde. Buna yürekten inanıyorum ve umuyorum."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber McNish Audi’nin geleceğini inşa ediyor: Genç pilotların 'ikinci babası'

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Lawson: “Gelişim tarafında, açık ara en güçlü dönemimizi yaşıyoruz”

Formula 1
Formula 1
Lawson: “Gelişim tarafında, açık ara en güçlü dönemimizi yaşıyoruz”

Ferrari, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor: SF-26’nın güncelleme takvimi belli oldu

Formula 1
Formula 1
Ferrari, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor: SF-26’nın güncelleme takvimi belli oldu

Dorna CEO’su Ezpeleta: Adelaide pist tasarımı birkaç hafta içinde açıklanacak

MotoGP
MotoGP
Britanya GP
Dorna CEO’su Ezpeleta: Adelaide pist tasarımı birkaç hafta içinde açıklanacak

Son Haberler

Lawson: “Gelişim tarafında, açık ara en güçlü dönemimizi yaşıyoruz”

Formula 1
F1 Formula 1
Lawson: “Gelişim tarafında, açık ara en güçlü dönemimizi yaşıyoruz”

Ferrari, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor: SF-26’nın güncelleme takvimi belli oldu

Formula 1
F1 Formula 1
Ferrari, sezonun ikinci yarısına hazırlanıyor: SF-26’nın güncelleme takvimi belli oldu

Dorna CEO’su Ezpeleta: Adelaide pist tasarımı birkaç hafta içinde açıklanacak

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Dorna CEO’su Ezpeleta: Adelaide pist tasarımı birkaç hafta içinde açıklanacak

Cadillac'ın F1 projesinde son durum: 40 bin m²'lik dev tesis geliyor

Formula 1
F1 Formula 1
Cadillac'ın F1 projesinde son durum: 40 bin m²'lik dev tesis geliyor

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle