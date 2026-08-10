Domenicali: "Max’in gelecekteki değişikliklerden memnun kalacağını düşünüyorum”
Stefano Domenicali, Red Bull’daki geleceği ve F1’den ayrılabileceği yönündeki iddialar devam eden Max Verstappen ile görüştüğünü doğruladı.
Yeni şasi ve motor kurallarının yürürlüğe girdiği 2026 F1 sezonunda Red Bull’un rekabetçilik anlamında geride kalması, Max Verstappen’in takımdan ve spordan ayrılabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı. Elektrikli motor gücünün artırıldığı yeni kural dönemini başından beri sert bir dille eleştiren Hollandalı pilota yanıt, F1 CEO’su Stefano Domenicali’den geldi.
Yönetim olarak pilotlardan gelen geri bildirimleri dikkate aldıklarını belirten Domenicali, 2027 ve 2028 sezonlarında motor kurallarında kademeli olarak değişikliğe gidileceğini ve içten yanmalı motorun payının yeniden artırılacağının bir kez daha altını çizdi.
Stefano Domenicali, CEO, Formula 1
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Verstappen ile yakın bir iletişim içinde olduklarını belirten Stefano Domenicali, yapılan düzenlemelerin şampiyon pilotu memnun edeceğini savundu: "Gelecek yılki kural değişikliklerini simülatörde deneyimleyen pilotlar, işlerin doğru yönde ilerlediğini söylüyor. Bu konuyu Max ile de bizzat konuştuk.”
“Kuralları değiştirmek için takımların, üreticilerin, FIA’nın ve Formula 1 yönetiminin ortak bir noktada buluşması gerektiğini unutmamalıyız.”
“Aslında biz güç dengesini değiştirmek konusunda daha da agresif davranmak istiyorduk ancak takımlarla yapılan anlaşma sonucunda kademeli bir geçiş kabul edildi."
Motor kurallarındaki güç dağılımının kademeli olarak benzinli motor lehine çekileceğini ve 2028’de Verstappen’in talep ettiği seviyeye geleceğini belirten Domenicali, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Max’in gelecekteki değişikliklerden son derece memnun kalacağını düşünüyorum.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“O, Formula 1’i çok seviyor ve sporun geleceğini önemsiyor. Şu anda hem kendisinin hem de sporun geleceğini birlikte tartışıyoruz. Onunla harika bir ilişkim var.”
“Formula 1, onu bünyesinde barındıracak kadar büyük bir organizasyon. Ancak günün sonunda Max geleceğine kendisi karar verecektir ve spor da yoluna devam edecektir.”
“Benim şahsi fikrim, Max’in bizimle kalacağı yönünde. Buna yürekten inanıyorum ve umuyorum."
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