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Domenicali: "Max bana Michael Schumacher'i hatırlatıyor"

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, Max Verstappen ve Michael Schumacher arasında benzerlikler görüyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, 2023 Formula 1 sezonunu 19 galibiyetlik rekor bir sayıyla şampiyon olarak tamamladı.

Hollandalı pilot, puan anlamında rekor kırdı, bir sezonda en çok podyum alan pilot oldu ve sezon içerisinde 1000 tur lider gitme barajını geçen ilk isim de oldu.

Tüm bu başarıların ardından artık sporun efsane isimleriyle karşılaştırılıyor.

RAI'ye konuşan Stefano Domenicali de bu konuda şöyle dedi: "Sporumuz, harika bir araç ve olağanüstü yetenekli bir sürücünün birleşimiyle belirlenen dönemlerden oluşuyor."

"Verstappen'le ilgili konuşacak olursak, sıralama turları ve yarış yönetiminde ne yapacağını bilen olgun bir profesyonelle karşı karşıyayız."

"Rakiplerine tek bir şans bile vermiyor ve bu yönüyle bana Michael Schumacher'i hatırlatıyor."

Domenicali, yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in sağlık durumu sorulduğunda da birkaç kelime söyledi.

"Meribel'deki kaza sanki daha dün olmuş gibi aklımda ancak bu tür olaylar bir insanın hayatını tamamen değiştiriyor."

"Benimle ailesi arasında olan şeyler özel kalmalı, ancak söyleyebileceğim tek şey hepimizin Michael ve ailesine yakın olduğumuzdur."

"Fakat on yıl boyunca bu şekilde yaşamak en kötü düşmanınızın bile başına gelmesini istemeyeceğiniz bir şey."

Michael Schumacher, Felipe Massa ve Stefano Domenicali

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher, Felipe Massa ve Stefano Domenicali

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