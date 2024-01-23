Domenicali: "Madrid GP'si Barselona'nın geleceğini yok etmiyor"

Circuit de Barcelona-Catalunya 1991'den beri yarışa ev sahipliği yapıyordu. Ancak 2023'te Madrid'in İspanya GP'sinin ev sahipliğini üstleneceği giderek daha belirgin hale geldi.

Ancak Barselona yine de İspanya'da ikinci bir yarış için yer alabilir. Ülke geçmişte Avrupa GP'sinin 1994 ve 1997'de Jerez'de ve ardından 2008 ve 2012 arasında Valencia'da düzenlendiği iki yarışa ev sahipliği yaptı.

Buradaki zorluk, daha fazla şehrin uzun vadeli anlaşmalar imzalamasıyla gelecekteki takvimlerde yer bulmanın zorlaşması.

F1 web sitesine verdiği demeçte Domenicali, "Şüpheye mahal vermemek ve burada açıklığa kavuşturmak için, Madrid'de olmamız gelecekte Barselona'da yarışabileceğimiz gerçeğini kenara atmıyor."

"İleriye baktığımızda, çok iyi bir ilişkimiz olan Barselona ile işbirliğimizi gelecekte gerçekten genişletip genişletemeyeceğimizi görmek için görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Domenicali, şu anda iki dünya şampiyonu Fernando Alonso ve Carlos Sainz ile gridde iki pilotu bulunan İspanya'da F1'e olan ilginin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Domenical, "İspanya sadece birkaç yıl önce dikkatimizi çekmeyen bir pazardı."

"Şimdi ise çok önemli. İspanyol yayıncı DAZN ile en azından 2026 sonuna kadar yeni bir anlaşma imzaladık."

"Birden fazla şehrin, bazıları aynı ülkede, bir grand prix'ye ev sahipliği yapmak istemesi güzel bir şey."

"Bu bizim yaptığımız işin değerini gösteriyor. Ancak başarımızın nedenine odaklanmalı ve rehavete kapılmadığımızdan emin olmalıyız." dedi.

İtalyan yönetici, Madrid'de bir yarış düzenlenmesi için gösterilen çabanın serinin genel sağlığını yansıttığını ve birçok potansiyel ev sahibi şehrin giderek daha yoğun hale gelen programa katılmaya ilgi gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca Avrupa'da yüksek profilli yeni bir şehrin, serinin ABD ve Orta Doğu'da genişleyen eğilimi değiştirdiğini de kabul etti.

Madrid track layout

Domenicali, "Bu F1 için harika bir haber çünkü bir kez daha dünya çapında sporumuza yönelik güçlü bir iştah olduğunu gösteriyor."

"Avrupa'nın sporumuza yatırım yapmaya hazır olmayan bir yer olarak algılandığı bir anda, Madrid ve diğerleri hazır olduğunu gösteriyor."

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde inşa edilecek büyüleyici bir proje sundular. Taraftarları ve seyahatlerden tüm etkinlik deneyimlerine kadar tüm deneyimlerini dikkate alan bir proje sundular."

"Organizatörden aldığımız teklif harikaydı. İlk günden beri bu etkinliğin ne olabileceği konusunda açık bir tartışma yürüttük." dedi.

Domenicali ayrıca Madrid anlaşmasının süresine de vurgu yaptı. Şu anda F1 ile anlaşması 2036'ya kadar devam eden sadece Bahreyn'in daha uzun bir sözleşmesi var.

Domenicali, "2035'e kadar olan bir anlaşma olduğu için çok memnunum. Bu uzun bir süre. Yeni ya da daha köklü organizatörlerle F1'in amacı da budur."

"Organizatör için, ortaklarımız için, takımlarımız için ve sporumuz için bir garanti olduğundan, ilgili herkesin geleceği planlamasına ve geleceğe yatırım yapmasına olanak tanıyor. Herkese uzun vadeli bir görünürlük sağlıyor."

"Geçmişe bakarsanız, sözleşme yenilemeleri en fazla iki yıl, üç yıl veya beş yıldı. Şimdi tüm yeni anlaşmalarımız çok uzun olma yönünde ilerliyor. Eğer kısa bir sözleşme varsa, bunun bir nedeni vardır." dedi.

Yeni yarışın sürdürülebilirlik özellikleriyle ilgili konuşan Domenicali, "F1, 2030 yılına kadar Net Sıfır Karbon'a ulaşma konusunda tamamen kararlıdır."

"IFEMA MADRID de Madrid'deki İspanya GP'sini takvimdeki en erişilebilir ve sürdürülebilir F1 yarışlarından biri haline getirme vizyonumuzu ve tutkumuzu paylaşıyor."

"Yeni pistin şehirle tren, metro ve otobüs gibi harika bağlantıları olacak. Şehir merkezine sadece 16 km uzaklıkta yer alıyor ve organizatörün amacı şehirdeki taraftarların büyük çoğunluğunu toplu taşıma araçlarıyla piste getirmek." dedi.