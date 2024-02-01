Domenicali: "Madrid GP, Alonso ve Sainz için bir motivasyon olacaktır"

Alonso gridin en yaşlı üyesi ancak yaşına rağmen, şampiyonluk kazandığı günlerden bu yana yeteneğinin azaldığına dair çok az işaret var.

İspanyol pilot Aston Martin'le olan sözleşmesinin son yılına giriyor ancak Domenicali ülkesinin başkentinde yapılacak bir yarışın onu gridde kalmaya ikna edeceğini umuyor.

Alonso kuzeydeki Oviedo kasabasında doğdu, bu nedenle İspanyol pilot için gerçek bir ev yarışı şu anda söz konusu olmasa da, başkentte yarışma ihtimali 42 yaşındaki pilot için ilginç olacak.

F1 CEO'su, hem Alonso'nun hem de Carlos Sainz'in 2026'da hâlâ yarışıyor olacaklarını tahmin ediyor.

Madrid GP'sinin lansmanında Domanicali, "Umarım bu, Carlos Sainz Jr. ve Fernando Alonso için yakın gelecekte gridde kalmak için bir motivasyon olur."

"Yarış önemli ama aynı zamanda teknoloji ve sürdürülebilirlik de önemli. Madrid projesi çok yenilikçi ve yaratıcı." dedi.

Alonso'nun kendisi de emekli olma zamanının henüz yakın olmadığını ima etti.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

AMuS'a verdiği demeçte Alonso, "Gelecek yıl 24 yarışın nasıl bir his olduğunu göreceğim."

"Eğer artık kendimden beklediğim performansı gösteremeyeceğimi hissedersem, bu konuda bir şey yapacak ilk kişi ben olacağım. Ama o an henüz gelmedi." dedi.

Anlaşmanın Aston Martin tarafına gelince, takım patronu Mike Krack da bir uzatmanın olası olduğunu ima etti.

Krack, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, başlangıçta bunun biraz balayı gibi olduğunu düşünmüştüm ama bunu uzatmayı başardığımız için oldukça mutluyum."

"Bence olağanüstü bir takım oyuncusuna sahip olduk. O her zaman yapıcı, özellikle de zor zamanlarda."

"Araç rekabetçiyken yapıcı olmak tabii ki daha kolay. Ama örneğin Meksika'da, her iki pilotun da mikrofonları alıp takımı eleştirmesi ve takıma karşı çıkması kolay olurdu. Ama bence her iki pilotumuzun da 'takım oyuncusu karakterleri' o zaman ortaya çıktı."

"Benim için sezonun en önemli olaylarından biri de takım olarak o dönemde birbirimize kenetlenmeyi başarmamızdı." dedi.

Alonso'nun takımda kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda Krack şu yanıtı verdi: "Kesinlikle, evet."