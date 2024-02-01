Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Domenicali: "Madrid GP, Alonso ve Sainz için bir motivasyon olacaktır"

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Madrid'de bir Grand Prix düzenlenmesinin Fernando Alonso'nun 2026'ya kadar yarışmaya devam etmesi için motivasyon olacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Alonso gridin en yaşlı üyesi ancak yaşına rağmen, şampiyonluk kazandığı günlerden bu yana yeteneğinin azaldığına dair çok az işaret var.

İspanyol pilot Aston Martin'le olan sözleşmesinin son yılına giriyor ancak Domenicali ülkesinin başkentinde yapılacak bir yarışın onu gridde kalmaya ikna edeceğini umuyor.

Alonso kuzeydeki Oviedo kasabasında doğdu, bu nedenle İspanyol pilot için gerçek bir ev yarışı şu anda söz konusu olmasa da, başkentte yarışma ihtimali 42 yaşındaki pilot için ilginç olacak.

F1 CEO'su, hem Alonso'nun hem de Carlos Sainz'in 2026'da hâlâ yarışıyor olacaklarını tahmin ediyor.

Madrid GP'sinin lansmanında Domanicali, "Umarım bu, Carlos Sainz Jr. ve Fernando Alonso için yakın gelecekte gridde kalmak için bir motivasyon olur."

"Yarış önemli ama aynı zamanda teknoloji ve sürdürülebilirlik de önemli. Madrid projesi çok yenilikçi ve yaratıcı." dedi.

Alonso'nun kendisi de emekli olma zamanının henüz yakın olmadığını ima etti.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

AMuS'a verdiği demeçte Alonso, "Gelecek yıl 24 yarışın nasıl bir his olduğunu göreceğim." 

"Eğer artık kendimden beklediğim performansı gösteremeyeceğimi hissedersem, bu konuda bir şey yapacak ilk kişi ben olacağım. Ama o an henüz gelmedi." dedi.

Anlaşmanın Aston Martin tarafına gelince, takım patronu Mike Krack da bir uzatmanın olası olduğunu ima etti.

Krack, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, başlangıçta bunun biraz balayı gibi olduğunu düşünmüştüm ama bunu uzatmayı başardığımız için oldukça mutluyum."

"Bence olağanüstü bir takım oyuncusuna sahip olduk. O her zaman yapıcı, özellikle de zor zamanlarda."

"Araç rekabetçiyken yapıcı olmak tabii ki daha kolay. Ama örneğin Meksika'da, her iki pilotun da mikrofonları alıp takımı eleştirmesi ve takıma karşı çıkması kolay olurdu. Ama bence her iki pilotumuzun da 'takım oyuncusu karakterleri' o zaman ortaya çıktı."

"Benim için sezonun en önemli olaylarından biri de takım olarak o dönemde birbirimize kenetlenmeyi başarmamızdı." dedi.

Alonso'nun takımda kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda Krack şu yanıtı verdi: "Kesinlikle, evet."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber İtalya'dan sansasyonel iddia: Hamilton, Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Formula 1

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip" Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Wolff: "Hamilton'a karşı 'kin' tutmuyorum"

Wolff: "Hamilton'a karşı 'kin' tutmuyorum"

Formula 1

Wolff: "Hamilton'a karşı 'kin' tutmuyorum" Wolff: "Hamilton'a karşı 'kin' tutmuyorum"

Williams, Sainz için potansiyel bir hedef olabilir mi?

Williams, Sainz için potansiyel bir hedef olabilir mi?

Formula 1

Williams, Sainz için potansiyel bir hedef olabilir mi? Williams, Sainz için potansiyel bir hedef olabilir mi?

Son Haberler

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

F1 Formula 1

Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı Andretti Cadillac, F1'in kendisini reddetme nedenlerine karşı çıktı

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

F1 Formula 1
Haas renk düzeni tanıtımı

Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti" Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

F1 Formula 1

Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor" Marko, Hamilton'ın hamlesini öngörmüştü: "Max'in maaşı Lewis'i kızdırıyor"

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

F1 Formula 1

Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip" Wolff: "Russell takımın bir sonraki lider pilotu olma potansiyeline sahip"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol