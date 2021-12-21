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Formula 1 Haberler

Domenicali: "Londra Grand Prix'si kısa vadede gerçekçi görünmüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, Londra Grand Prix'sinin kısa vadede gerçekçi görünmediğini belirtiyor.

Domenicali: "Londra Grand Prix'si kısa vadede gerçekçi görünmüyor"

Formula 1 takvimi genişlemeye devam ediyor ve gelecek yıl takvimdeki toplam yarış sayısı 23'ü bulacak. Bu da F1 için bir rekor olacağı anlamına geliyor.

Son dönemde İngiltere'nin, Londra Cadde Pisti ile Formula 1'de ikinci bir yarışa sahip olacağı iddia ediliyordu. Ancak F1 CEO'su Domenicali, bunun özellikle kısa gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Standard Sport'a konuşan Domenicali, "Hayatta her zaman asla asla demelisiniz ama burada, gerçekçi olmayan şeyler satmaya çalışmıyoruz."

"İngiltere destekli Silverstone'a sahibiz ve burası eşsiz bir yer.  Londra gibi bir şehre gelmek oldukça zor olurdu ve topluluğu yönetmek hiç de kolay olmazdı." açıklamasını yaptı.,

Önceki fikirler şehrin doğusundaki eski liman bölümünde yarış için bir kompleks inşa etmek üzerineydi ancak Domenicali bu konuya pek sıcak bakmıyor.

Domenicali, "Şahsen bu yönü tercih etmem."

"Bu kadar prestijli bir şey düşündüğünüzde, şehrin göbeğinde olmanız gerekir. Aksi takdirde değerini düşürürsünüz. Kısa vadede bunun olabileceğini düşünmenin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum."

"Gelecekte daha fazla olasılık görüyorum, örneğin şehir içinde bir taraftar gösterisi yapılabilir fakat Londra gibi inanılmaz bir şehirde yarış düzenlemenin, en azından kısa vadede pek mümkün olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Şimdiye kadar Formula 1'e Silverstone, Donington, Brands Hatch ve Aintree olmak üzere dört ayrı Britanya pisti ev sahipliği yapmıştı. Yarış, uzun bir süredir Silverstone'da düzenleniyor.

 

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