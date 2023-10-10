Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor

F1'de lastik rekabeti en son 2001-2006 yılları arasında Michelin ve Bridgestone arasında yaşanmıştı.

Sonrasında Bridgestone 2007'den itibaren dört sezon boyunca tek tedarikçi olurken, 2011'de spora Pirelli girdi ve o günden beri seride yer almaya devam ediyor.

F1, bir lastik savaşının kaçınılmaz olarak gerektireceği ekstra test miktarı nedeniyle tek tedarikçiye bağlı kaldı.

Ayrıca tüm takımların aynı lastikleri kullanmasının mücadeleyi yakınlaştırdığına yönelik ortak bir görüş de var çünkü bir taraf daha iyi bir lastik üretirse, diğer tarafın lastiklerini kullanan isimler geride kalabilir.

F1, Bridgestone'un spora dönmek istemesine rağmen 2025-27 yılları için Pirelli ile yeniden anlaştı ve en azından bu dönemin sonuna kadar sporda sadece Pirelli yer alacak

F1'in patronu Stefano Domenicali, özellikle işin maddi boyutu göz önüne alındığında gelecekte lastik savaşı olmayacağını söyledi.

Tek tedarikçi düzenlemesi hakkında şunları söyledi: "Bu karar FIA ile birlikte, F1 ekosisteminin maliyetlerini kontrol ettiğimizden emin olmak için alındı."

"Çok fazla test yaptığımız, çok fazla kilometre kat ettiğimiz ve çok fazla araştırma yaptığımız, gerçekten faydalı olan lastik savaşından ayrılmamızın ana nedeni buydu. Çünkü tüm bunların maliyeti gerçekten çok büyüktü."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, grid üzerinde Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Dolayısıyla, lastik savaşını bırakmamızın nedeni bu. Bunun gelecek için bir olasılık olabileceğini düşünmek için henüz çok erken; dolayısıyla henüz gündemimizde değil."

"Gelecekte farklı mekanizmalarla giderleri kontrol edebiliyorsak, neden olmasın? Fakat şu ana kadar bu konu FIA ve takımlarla yapılan tartışmaların gündeminde yer almadı."

Pirelli'nin son sözleşmenin ardından F1'den ayrılması bekleniyor.

Ancak şirketin başkan yardımcısı Marco Tronchetti Provera pist içi rekabeti memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

"Pirelli'nin motor sporları dünyasında, 300'den fazla serinin parçası olduğunun altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bunların çoğunda başka tedarikçiler de var ve biz diğer tedarikçilerle rekabet etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Dolayısıyla bu bizim için hiçbir zaman sorun olmadı."

"Bizim için her zaman bir fırsat oldu; prestij araçlara, premium otomobillere lastik etmek için diğerleriyle savaşıyoruz."

"Çok mutluyuz çünkü bu teknolojimizi kanıtlamak için bir fırsat."