Domenicali: "Las Vegas yılın etkinliği olacak"

Las Vegas Grand Prix'si 2023 Formula 1 takvimindeki en çok beklenen yarışlardan birisi olarak öne çıkıyor.

F1, Las Vegas'a dönüşünde tamamen farklı bir cadde pistinde yarışacak ve hafta sonuna olan ilginin epey yüksek olacağı düşünülüyor.

Las Vegas'ın başlı başına pahalı bir yer olduğu biliniyor ve biletler çok ciddi rakamlara satılsa da, taraftarın yarışa olan ilgisi bir hayli yüksek.

F1'in CEO'su Domenicali, yıl boyunca bölgedeki otellere olan talebin çok yüksek olması nedeniyle GP'yi düzenleyebilecekleri tek tarihin 18 Kasım olduğunu açıkladı.

Domenicali, gelecekte bu tarihi değiştirmek istediklerini söylerken, buradaki ilk yarışın "yılın etkinliği" olacağını belirtti.

F1'in resmi podcast'i Beyond The Grid'e konuk olan Domenicali, "Las Vegas herkesin gitmek istediği bir yarış olacak, ikonik bir yere gidiyoruz. Burası, Grand Prix için yüksek beklentilerin olduğu bir yer."

Las Vegas GP pit complex Fotoğraf: Las Vegas GP

"Yılın etkinliği olacağına eminim çünkü arka planda her şeyi hazır hale getirmek için inanılmaz bir iş yapılıyor."

"Çok soğuk olmasına rağmen inanılmaz bir mücadele olacak."

"Las Vegas'ta yarışabileceğimiz tek hafta sonu buydu. Otellere olan talep tüm yıl boyunca çok yüksek ve Şükran Günü'nden önceki hafta genellikle düşüşe geçiyor. Bu yüzden bundan faydalanmaya çalıştık."

"Ancak gece çok soğuk olmaması için gelecekte tarihi değiştirme fırsatımız olup olmayacağını göreceğiz."

Domenicali, artık her yıl bir "Yılın Organizatörü" ödülü verileceğini de belirtti.

Domenicali, "Dünya çapında harika bir iş çıkaran çok sayıda organizatörümüz var."

"Artık sezon sonunda yılın organizatörü ödülünü vereceğiz. Sürdürülebilirlik ve taraftarlara sunulan deneyim gibi daha önce olmayan pek çok şeyi göz önünde bulundurarak, farklı türde şeffaf değerlendirmeler yapacağız." dedi.