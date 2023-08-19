Prime'a abone ol
Önceki / Toto Wolff'un katılmadığı yarışlarda Mercedes'in patronu D'Ambrosio olacak
Formula 1 Haberler

Domenicali: "Las Vegas yılın etkinliği olacak"

Formula 1'in başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, Las Vegas Grand Prix'sinin "yılın etkinliği" olacağına inanıyor.

Ekleyen:
Red Bull Las Vegas demo run

Las Vegas Grand Prix'si 2023 Formula 1 takvimindeki en çok beklenen yarışlardan birisi olarak öne çıkıyor.

F1, Las Vegas'a dönüşünde tamamen farklı bir cadde pistinde yarışacak ve hafta sonuna olan ilginin epey yüksek olacağı düşünülüyor.

Las Vegas'ın başlı başına pahalı bir yer olduğu biliniyor ve biletler çok ciddi rakamlara satılsa da, taraftarın yarışa olan ilgisi bir hayli yüksek.

F1'in CEO'su Domenicali, yıl boyunca bölgedeki otellere olan talebin çok yüksek olması nedeniyle GP'yi düzenleyebilecekleri tek tarihin 18 Kasım olduğunu açıkladı. 

Domenicali, gelecekte bu tarihi değiştirmek istediklerini söylerken, buradaki ilk yarışın "yılın etkinliği" olacağını belirtti.

F1'in resmi podcast'i Beyond The Grid'e konuk olan Domenicali, "Las Vegas herkesin gitmek istediği bir yarış olacak, ikonik bir yere gidiyoruz. Burası, Grand Prix için yüksek beklentilerin olduğu bir yer."

Las Vegas GP pit complex

Las Vegas GP pit complex

Fotoğraf: Las Vegas GP

"Yılın etkinliği olacağına eminim çünkü arka planda her şeyi hazır hale getirmek için inanılmaz bir iş yapılıyor."

"Çok soğuk olmasına rağmen inanılmaz bir mücadele olacak."

"Las Vegas'ta yarışabileceğimiz tek hafta sonu buydu. Otellere olan talep tüm yıl boyunca çok yüksek ve Şükran Günü'nden önceki hafta genellikle düşüşe geçiyor. Bu yüzden bundan faydalanmaya çalıştık."

"Ancak gece çok soğuk olmaması için gelecekte tarihi değiştirme fırsatımız olup olmayacağını göreceğiz."

Domenicali, artık her yıl bir "Yılın Organizatörü" ödülü verileceğini de belirtti.

Domenicali, "Dünya çapında harika bir iş çıkaran çok sayıda organizatörümüz var."

"Artık sezon sonunda yılın organizatörü ödülünü vereceğiz. Sürdürülebilirlik ve taraftarlara sunulan deneyim gibi daha önce olmayan pek çok şeyi göz önünde bulundurarak, farklı türde şeffaf değerlendirmeler yapacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Toto Wolff'un katılmadığı yarışlarda Mercedes'in patronu D'Ambrosio olacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"

Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"

Formula 1

Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz" Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"

Haas: "McLaren'ın attığı adım, diğer takımlara ümit verdi"

Haas: "McLaren'ın attığı adım, diğer takımlara ümit verdi"

Formula 1
Hollanda GP

Haas: "McLaren'ın attığı adım, diğer takımlara ümit verdi" Haas: "McLaren'ın attığı adım, diğer takımlara ümit verdi"

Ferrari, Leclerc ve Sainz ile kontrat görüşmelerine Japonya GP civarı başlayacak

Ferrari, Leclerc ve Sainz ile kontrat görüşmelerine Japonya GP civarı başlayacak

Formula 1
Hollanda GP

Ferrari, Leclerc ve Sainz ile kontrat görüşmelerine Japonya GP civarı başlayacak Ferrari, Leclerc ve Sainz ile kontrat görüşmelerine Japonya GP civarı başlayacak

Son Haberler

Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"

Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"

F1 Formula 1

Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz" Wolff: "Artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz"

Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

MGP MotoGP
Avusturya GP

Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım" Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"

Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim"

Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim"

F1 Formula 1

Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim" Bradley: "Sargeant'ta henüz umut verecek bir şey görmedim"

Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"

Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam" Verstappen: "En iyisi olduğuma inanmıyorsam, başarılı olamam"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol