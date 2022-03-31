Domenicali: "Las Vegas GP'sinin saati mükemmel"

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Formula 1, geçtiğimiz akşam yaptığı bir açıklamayla 2023'ten itibaren Las Vegas GP'sinin takvime ekleneceğini, yarışın ikonik "Las Vegas Strip'in" de yer aldığı bir cadde pistinde düzenleneceğini duyurdu.

Formula 1, böylece 40 yıllık bir aradan, 1982'den sonra ilk kez Las Vegas'a dönüyor. 1981-1982'de Las Vegas, Caesar's Palace otelinin otoparkındaki geçici bir pistte F1'e ev sahipliği yapmıştı.

Yarışın Cumartesi gecesi yapılması planlanıyor, böylece 1985 Güney Afrika GP'sinden bu yana ilk kez Cumartesi günü bir yarış düzenlenecek. ABD saati ile 22.00'da (TSi 08:00) başlayacak yarış, Las Vegas'taki gece hayatını yakalamayı hedeflerken, bu Avrupa'daki F1 seyircilerinin sabah epey erken kalkacağı anlamına da geliyor.

Autosport/Motorsport.com'un Cumartesi gecesi yarış düzenleme kararına yönelik sorularına cevap veren Domenicali, F1'in "esnekliğini" övdü ve Cumartesi gecesinin "bu yarış için mükemmel zaman" olduğunu söyledi.

Domenicali, "Formula 1 yerinde sayamaz."

"Cumartesi öğlen yarış yapsaydık bu büyük bir hata olurdu. İşte bu nedenle Formula 1 olarak esnek hareket ediyoruz ve şovu en iyi şekilde gerçekleştirmek için doğru zamanın bu olduğunu gösteriyoruz."

"Bu durumda herhangi bir sorun göremiyorum. Ayrıca Avrupa ile olan zaman farkını düşününce Cumartesi akşamının mükemmel olduğunu görüyoruz, böylece oradaki izleyiciyle de bağlantıyı korumuş olacağız."

Las Vegas track action Photo by: Liberty Media

"Ayrıca, daha erken veya daha geç de yapabilirdik, hiç şüphesiz ki herkes Las Vegas'taki bu geceyle bir şekilde bağlantı kurmuş olurdu." dedi.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei ise bu zamanlama sayesinde "Avrupa yarışlarının erken yapılması nedeniyle Cumartesi veya Pazar sabahları erken uyanmak zorunda kalan gençlerin sonunda gerçekten mutlu olabileceklerini" ekledi.

Maffei, "Artık Cumartesi geç saatlere kadar uyanık kalabilecekler ve bundan çok hoşlanacaklar." dedi.

Las Vegas, Austin ve Miami'nin ardından takvimdeki üçüncü ABD yarışı olacak. Austin ve Miami'nin Formula 1 ile uzun kontratları bulunmakta.

Las Vegas ilk aşamada F1 ile üç senelik bir kontrat imzaladı, fakat Domenicali yarışın "uzun bir süre daha" takvimde kalmasını umuyor.

Las Vegas, böylece akşam 20.00'da başlayan Suudi Arabistan ve Singapur'u geçerek en geç saatte düzenlenen yarış unvanına sahip olacak.