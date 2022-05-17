Domenicali: "Las Vegas GP'si duyurusu çok büyük ilgi çekti"

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Formula 1, 2023 sezonundan itibaren Las Vegas'a dönmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Las Vegas Strip'teki bir cadde pistinde gerçekleşecek olan yarış, 2023 takvimindeki üç ABD yarışından biri.

Las Vegas GP'si ile birlikte Formula 1, serinin son yıllarda büyük bir ilgi çektiği ABD'deki yerini güçlendirmeye devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street yatırımcılarıyla bir görüşme gerçekleştirilen Domenicali, bu toplantıda genel olarak F1'in ABD'de ne kadar büyüdüğüne yönelik açıklamalarda bulundu. Domenicali'ye göre, sosyal medyadaki Las Vegas GP'si duyurusu, Super Bowl'un 2024'te Las Vegas'ta gerçekleşeceği duyurusundan dört kat daha fazla ilgi topladı.

GPFans'ın haberine göre Domenicali, "2023 sezonuna doğru bakarsak, Kasım 2023'te Las Vegas GP'sinin gerçekleşeceğini duyurmuş vaziyetteyiz."

"Bu, ikonik Las Vegas Strip'te bir Cumartesi gecesi yarışı olacak. Hız ve çekiciliğin daha mükemmel bir birlikteliğini düşünemeyiz."

"ABD'de üçüncü bir yarış düzenlemek, sporun ABD'de elde ettiği çekiciliği ve büyümeyi gösteriyor."

"Aslında, resmi duyuruyu takip eden 24 saat içinde, Wynn's Las Vegas ve Encore tatil köyleri, tarihlerindeki herhangi bir dönemden daha fazla otel odası rezervasyonu talebi gördü."

"Ayrıca, Las Vegas GP'si duyurusunun, 2024 Las Vegas Super Bowl duyurusundan dört kat daha fazla sosyal medya etkinliği oluşturduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Las Vegas track action Fotoğraf: Liberty Media

Las Vegas GP'sinin organizatörlerinden biri ise bizzat Formula 1'in kendisi. Liberty Media CEO'su Greg Maffei kısa süre önce pit ve padok alanı inşaatı için 240 milyon dolarlık bir arazi satın aldıklarını ve anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Daha fazla yatırımın geleceğini açıklayan Maffei herhangi bir rakam vermedi, fakat açıklaması Domenicali tarafından doğrulandı.

Domenicali, "Bizi bu yarışın organizatörü rolünü üstlenmeye yönlendiren tam da bu fırsatlar."

“Bir organizatör olarak hareket etmenin bize dünya çapında değerli bilgiler sağlayacağına inanıyoruz."

"Greg'in belirttiği gibi, bu hem CapEx hem de OpEx tarafında yatırım gerektirecek. Yatırımlara dair detayları daha sonra paylaşmayı planlıyoruz." dedi.