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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Küçük F1 takımları için takvimde en az 18 yarış olmalı"

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Domenicali: "Küçük F1 takımları için takvimde en az 18 yarış olmalı"
Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 11:35

Eski Ferrari Formula 1 patronu Stefano Domenicali küçük takımların hayatta kalabilmesi için en az 18 yarışın yapılması gerektiğini düşünüyor.

Formula 1'de 2020 sezonu 22 yarışla tüm zamanların en yüksek yarışı olarak tarihe geçecekti. Ancak Coronavirüs'ün patlak vermesiyle Avustralya ve Monako yarışları iptal edildi.

Şimdi Çin, Vietnam, Hollanda ve İspanya için yeni tarihler aranıyor. Bu dört yarışa iyi bir yer bulunamazsa, toplamda 16 yarış gerçekleştirilmiş olacak.

Bu da Formula 1'in gelirlerini ve dolayısıyla da tüm takımların gelirlerini olumsuz yönde etkileyecek.

Bir dönem Ferrari'nin takım patronluğunu yapan Stefano Domenicali, küçük takımlarının hayatta kalabilmesi için takvimdeki yarış sayısının minimum 18 olması gerektiğini düşünüyor.

Domenicali, "Bugün Formula 1'deki tüm toplantılarda kilit sorular takvimle ilgili."

"Çünkü pek çok takım bu para ödülünden gelen gelirle hayatta kalıyor. Her zaman anlaşmada, bu gelirle ilgili minimum Grand Prix sayısı vardır ve eğer garanti edilen yarış sayısı yapılamazsa, geliri garanti eden pek çok anlaşma bozulabilir."

"Şimdi Formula 1 için birincil görev, en az 18 yarışı kapsayan bir takvim geliştirmek. Ancak şu ana kadar böyle bir takvim yok görünüyor." dedi.

Domenicali, şimdilerde Lamborghini'nin CEO'su konumunda yer alıyor ve eski takımı Ferrari'yi yöneten Mattia Binotto'ya basın önünde tavsiye vermeyi reddediyor.

"Binotto'nun Vettel ve Leclerc'i yönetebilmesi için herhangi bir tavsiyem var mı? Mattia benim kardeşim ve arkadaşım, onları gördüğünüz zaman özel olarak tavsiyeler verirsiniz. Burada değil."

"Açıkçası onun öğrendiklerinin, bu sorunu yönetmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Mattia durumun farkında ve gerekli dersleri öğrendiklerine ve ara sıra yaşanan olaylara rağmen sorunları çözebileceğine ikna oldum."

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Editör Kemal Şengül

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