Domenicali, Kolombiya'daki olası yarış için ülkeyi ziyaret etti

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Geçtiğimiz aylarda Kolombiya'nın Formula 1 takvimine girmek istediği ve bunun için Forrmula 1 yönetimiyle ciddi görüşmelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kolombiya kısa vadede olmasa bile uzun vadede Formula 1'de yer almayı hedefliyor. Şimdi görüşmelerin bir sonraki seviyeye geçtiği ve Stefano Domenicali'nin ülkeyi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Kolombiya basınına göre Domenicali'nin özel jeti Pazartesi öğleden sonra Barranquilla'ya inerken, Meksika Grand Prix'sinin organizatörleriyle birlikte çalışan Fernando Alonso'nun menajeri Luis Garcia Abad da onunla birlikte uçtu.

2024 veya 2025 sezonunda Karayip GP adı altında F1'e ev sahipliği yapması beklenen yarışın, cadde pistinde gerçekleştirileceği konuşuluyordu.

Domenicali ile bir araya gelen Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere bazı ayrıntıları anlattı.

Pumarejo, "Stefano'nun gelmesinden dolayı çok mutluyum, bu onun Barranquilla ve Kolombiya'nın ciddi etkinlikler düzenleyebileceğine olan inancını gösteriyor."

"Formula 1 Grand Prix'si büyük bir spor etkinliği ve biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz."

"Stefano, şehrimizde pist düzeniyle bağlantısı olmayan birkaç yere baktı. Yanlış beklentiler içerisine sokmak istemiyorum, bu planlar henüz somut değil, ancak mücadele ediyoruz ve bitiş çizgisine ulaşmayı umuyoruz."

"Formula 1'in bize gelmek için zaman ve para harcıyor olması bizi hayal kurmaya itiyor, dolayısıyla bu proje üzerinde çalışmak için motivasyonumuzu artırıyor."

"Sözleşme imzalanırsa ilk yarışın 2024 veya 2025'te yapılması düşünülebilir ve umarım 10 yıllık bir anlaşmaya sahip olabiliriz."

"Plan A ve Plan B olmak üzere iki yarı cadde pisti (yarısı kalıcı yarısı cadde pistinde yapılacak) onaylandı. Her ikisi de şehir sınırları içinde." dedi.

Domenicali'nin Barranquilla ziyareti Manuel Restaurante'de, Belediye Başkanı Pumarejo'nun da katıldığı bir akşam yemeği ile sona erdi.