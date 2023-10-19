Domenicali, Katar GP'sinin ardından tüm sürücülere mektup yazmış

Katar GP sonrası Williams pilotları Logan Sargeant ve Alexander Albon tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyarken, çoğu pilot bunun şimdiye kadar yarıştıkları en zor yarış olduğunu söyledi.

Yarışın takvimdeki konumu, 2021'deki ilk Katar GP'sinden yaklaşık altı hafta önce olması ve dolayısıyla daha sıcak koşullarda gerçekleşmesi nedeniyle pek çok eleştiriye maruz kaldı.

Ancak zamanlama konusu 2024 için şimdiden ele alındı ve yarış 1 Aralık'a çekildi.

Yarıştan sonraki Pazartesi günü FIA, 'gelecekteki aşırı hava koşulları için Katar'daki durumla ilgili bir analiz başlattığını' açıkladı.

Domenicali daha sonra GPDA başkanı Alex Wurz'a bir mektup yazarak tüm sürücülere Katar'daki çabaları için teşekkür etti ve onların inanılmaz sporcular olduğunu belirtti.

Ayrıca bu sezonki planlamanın kaçınılmaz olduğunu açıkladı ve gelecek yıl için tarihin değiştiğini hatırlattı.

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu bu konuda, "Elbette GPDA ile birlikte bazı tartışmalar devam ediyordu."

"Pek çok sürücü birtakım şikâyetlerde ve ileriye dönük tavsiyelerde bulundu."

Photo by: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo

"Herkes bu hafta sonu yarışacak kadar güvende ve sağlıklı olduğu için şanslıyız, çünkü Pazar günü zor geçti. Sürücü odasında herkes yerde yatarak vücudunu soğutmaya çalışıyordu; herkes için oldukça korkutucu bir andı." yorumunu yaptı.

İyileşmesinin ne kadar sürdüğü sorulduğunda ise şunları söyledi: "Sanırım iki ya da üç gün."

"Yorgun hissetmiyorsunuz ama o yarıştan sonra zihinsel olarak biraz tükenmiş gibi hissediyorsunuz."

"Bence Pazar günü yapılan lastik yönetmeliği değişikliği de büyük bir fark yarattı. Çünkü lastiklere dikkat etmemiz ve yarışta %100'ümüzü vererek zorlamamamız gerekti, Pirelli lastikleriyle bunu yapamazsınız."

"Elbette F1'e bu konuda bazı geri bildirimler vereceğiz. FOM tarafından çoktan gönderilmiş mektuplarımız var ama bu tür durumlardan kaçınmanın daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Elbette bunu yapamayız gibi bir şey yok, tekrar bir şeyler yapmaktan mutluluk duyarım. Ama bence bu, ortada ödüllendirici bir neden olmadan insanları riske atıyor denebilir."

Domenicali'den gelen adımla ilgili olarak şunları ekledi: "Mektupta sadece Pazar günkü yarışta gösterdiğimiz sabır için teşekkür ediliyordu, çünkü yarış zordu. Özel bir şey yok ama bunun tartışılacağı kesin."