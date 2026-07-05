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Formula 1 Britanya GP

Domenicali: "İptal edilen yarışları takvime geri getirmek istiyoruz"

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle iptal edilen Bahreyn GP’sini ekim ayında takvime geri getirmek istediklerini açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Stefano Domenicali, CEO of the Formula One

Stefano Domenicali, CEO of the Formula One

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, nisan ayında bölgedeki çatışmalar nedeniyle iptal edilen Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarından birini 2026 takvimine yeniden dahil etmeyi umduklarını açıkladı. 

Britanya Grand Prix'sinde konuşan Domenicali, özellikle Bahreyn yarışını ekim ayındaki Azerbaycan ve Singapur etaplarının arasına yerleştirmek istediklerini belirterek şunları söyledi: "İptal edilen yarışları takvime geri getirmek istiyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirilemeyen yarışlar için uygun bir boşluk bulabilirsek, doğru zamanda ve doğru koşullarda bunu duyuracağız.” 

“Gerçekten en büyük umudumuz bu. Eğer tüm şartlar elverirse planımızı uygulamaya başlayacağız. Bir şansımız varsa bunu neden değerlendirmeyelim?” 

“Ancak iptal olan yarışlardan birini yeniden organize edebilmemiz için bu kararı kesinlikle yaz tatilinden önce vermemiz gerekiyor."

Stefano Domenicali

Stefano Domenicali

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sezon sonundaki Katar ve Abu Dabi yarışlarının da planlandığı gibi yapılmasını istediklerini ve Bahreyn'in geri dönüşünün bu anlamda çok güçlü bir sinyal olacağını vurgulayan, Domenicali sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bizim görevimiz takvimi planlandığı gibi eksiksiz yürütebilmek.”

“Bölgedeki durumu yakından takip ediyoruz. Bu yarışların yapılabilmesi dünyaya hem spor dünyası hem de siyasi açıdan çok güçlü ve olumlu bir mesaj verecektir.” 

“Eğer bu adımı atabilirsek, kriz döneminin artık geride kaldığını tüm dünyaya gösterebiliriz."

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