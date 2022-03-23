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Domenicali: "İlgi nedeniyle istesek 30 yarış düzenleriz"

Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, potansiyel ilgi nedeniyle isteseler, 30 yarış bile düzenleyebileceklerini söylüyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Domenicali: "İlgi nedeniyle istesek 30 yarış düzenleriz"
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Bu yıl Formula 1 tarihinde ilk kez 23 yarış düzenlenecek fakat son dönemde Las Vegas'ın 1984'ten bu yana ilk kez gelecek sezon Formula 1 takvimine gireceğine dair yoğun söylentiler var.

Bahreyn GP öncesi Sky Sports'a konuşan Domenicali, Las Vegas da dahil olmak üzere pek çok konuya değindi.

Domenicali, "Sadece Las Vegas değil, Formula 1'e ilgi gösteren başka şehirler de var."

"Bir denge yakalamamız ve diğer fırsatların neler olduğunu görmemiz lazım. Çok yakında herkese bu yeni pazarlara yönelik gelişim stratejimizin ne olduğunu açıklayacağız."

"Amerika'nın yanı sıra Çin'de ve ayrıca yakında Afrika'da yer alma potansiyelimiz olduğuna inanıyorum. Oradan çok fazla ilgi görüyoruz. Bu, takvime baktığımızda coğrafi olarak şimdiye kadar eksik olduğumuz bir başka bölge."

"24 yarışlık bir takvime sahip olma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Hatta dünya çapında gördüğümüz ilgiyi baz alırsak 30'a kadar çıkma potansiyelimiz bile var."

"Formula 1'de yer almasını istediğimiz pistlerin hangileri olduğuna ve takvimde görmemiz gereken tarihi pistlerin nereler olduğuna bakıp, aralarında doğru dengeyi yakalamamız gerekiyor. Bu da bizim elimizde."

"Takvimde kontratı sona eren bazı yarışlar var. Muhtemelen mevcut yarışların bir kısmı, artık takvimin bir parçası olmayacak." dedi.

Alexander Albon, Williams FW44

Alexander Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Erik Junius

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