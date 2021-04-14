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Formula 1 / Son dakika

Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Formula 1, gelecekte iki günlük yarış hafta sonu formatına geçmenin, ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti

Takvimin önümüzdeki yıllarda nasıl büyüyebileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor ve bu kapsamda ortaya çıkan önerilerden biri, yarış hafta sonlarını daha kompakt hale getirmek.

Yani cuma, cumartesi ve pazar günü olmak üzere üç günlük bir format yerine, antrenman, sıralama turları ve yarışı iki güne sığdırma fikri vardı.

Fikir aslında birkaç yıl önce ortaya çıkmıştı, fakat geçen sezona Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'si bu "kompakt" formatta gerçekleştirildi. Bunun üzerine bu iki günlük format yeniden gündeme geldi.

Hafta sonu formatının hem takımlar hem de taraflar tarafından beğenilmesinin ardından Formula 1'in, gelecekte bu formatı kalıcı hale getirebileceği yönünde görüşler vardı.

Ancak F1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, cuma gününden vazgeçemeyeceklerini, çünkü  yarış organizatörlerinin bilet satışlarını ve gelirlerini en üst düzeye çıkarabilmek adına üç günlük formatın uygulanması gerektiğini belirtti.

Formula 1'in yayınladığı bir videoda iki günlük hafta sonu formatı hakkında konuşan Domenicali, iki günlük hafta sonu formatını kesin bir dille reddetti ve şunları ekledi: "Tüm organizatörler, insanlara ve taraftarlara gerçekten tam bir deneyim yaşatmak istiyor, haliyle buna saygı duymalıyız."

Geçen yılki Nurburgring yarışı, kötü hava koşullarının cuma günü sürüş yapılmasına izin vermemesinden ötürü iki günlük bir formatta gerçekleşmişti.

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, hafta sonunun gidişatına bakıldığında, üç günlük formata sahip olmamanın faydalı olduğunu söylemişti.

Hamilton, "Piste çıkıp havayı kirleten 20 aracın, bunu 22 gün daha az yapması olumlu ve gezegen için iyi bir şey."

"Sanırım bu bizim için işleri çok daha zor hale getiriyor. Normalde Cuma günü iki seansınız olur, onlarca farklı ayar değişikliği yapmak için yeterli vakte sahip olursunuz ve eğer sorun yaşıyorsanız, yetişmek için vaktiniz olur."

"Cumartesi günü başladığınız zaman ise hiç vaktiniz olmuyor. En iyi performansınızı yakalamak ve sıralama turlarından önce doğru ayarı bulmak için yalnızca bir seansınız var. Bu durumda her şey daha zorlaşıyor." dedi.

Domenicali bu video klipte, beş yıl içinde Afrika'da yarış yapılma olasılığına 'evet' yanıtını verirken, üç yıl içinde Amerika'da ikinci bir yarış yapılma ihtimaline de 'evet' yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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