Domenicali, Herta'ya muafiyet uygulanmasının sistemi bozabileceğini düşünüyor

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Bir süredir F1'e ilgisi olduğu bilinen IndyCar sürücüsü Herta, Pierre Gasly'nin takımdan ayrılabileceği dedikodularının üzerine AlphaTauri koltuğu için ciddi bir aday olarak karşımıza çıktı, hatta Red Bull tarafı herhangi bir acil durumda yarışması için kendisiyle anlaştıklarını bile açıkladı.

Ancak Herta'nın F1'e giriş yapmasına yetecek kadar süper lisans puanı bulunmuyor, bu nedenle Red Bull kampından Herta'ya 'mücbir sebepler' altında bir muafiyet verilmesi yönünde bir baskı var.

FIA şu anda durumu değerlendirirken, bazı takımlar, Herta'ya izin verilmesiyle birlikte F3-F2 gibi serilerin cazibe kaybedeceğini düşünüyor.

Bu düşüncelere katılan Domenicali, Amerikalı bir sürücüye sahip olmanın getireceği faydaların farkında olmakla birlikte, uzun süredir devam eden süper lisans kriterlerinin bir kenara bırakılmasında potansiyel riskler görüyor.

İtalya GP'si öncesinde konuşan Domenicali, "Amerikalı bir sürücünün ABD gibi hızla büyüyen bir pazarda büyük bir ilgi yaratabileceği açıkça ortada."

"Ancak bugün Formula 1'e giriş, sportif düzenlemelerde yer alan parametrelere bağlı ve süper lisans alma olasılığını belirleyen bu parametrelere saygı duymamız gerekmekte, aksi takdirde sistemin güvenilirliği tehlikeye girebilir. FIA konuyla ilgili değerlendirmelerini yapıyor, her şey onlara bağlı."

"Eğer Herta Formula 1'de yarışmak için gerekli puanlara sahip olursa kendisinin gelişinden memnuniyet duyarız ve onu kollarımızı açarak karşılarız."

"Böyle bir durumda, farklı bir kategoride edindiği deneyimle uyum sağlayabileceğini göstermek ona bağlı olacak." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

FIA'nın Herta'ya muafiyet verilmemesi yönünde karar alması, pilot pazarını da ciddi şekilde etkileyebilir.

Red Bull, Herta'yı bünyelerine katmadıkları sürece Gasly'i bırakmayacaklarını açıkça ifade etmişti, dolayısıyla Amerikalı pilot IndyCar'da kalırsa AlphaTauri'de muhtemelen bir değişiklik olmayacak.

Oscar Piastri'yi elinde tutamayan Alpine şu anda boş bir koltuğa sahip ve son günlerde Fransız takımın Gasly'e pek de sıcak bakmadığı söyleniyor, takım diğer seçenekleri değerlendiriyor.

Listede Mick Schumacher ya da Daniel Ricciardo gibi deneyimli pilotlar yer almakta, ancak birkaç genç pilotun da adı anılıyor: 2019 F2 şampiyonu Nyck de Vries ve Alpine sürücü akademisi üyesi Jack Doohan.

Yeterli süperlisans puanına sahip Doohan'ın son günlerde ciddi bir seçenek olarak değerlendirildiği de iddialar arasında.