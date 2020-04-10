Domenicali: "Herkes Leclerc'i bir İtalyan olarak görüyor"

Charles Leclerc, Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yetişmesinin ardından 2018'de Sauber'le F1'e adım attı ve ertesi yıl Ferrari'ye katıldı.

Ferrari'deki ilk yılında İtalya ve Belçika'da zafere ulaşıp, sezonun en çok pole pozisyonu kazanan ismi olan genç sürücü, daha şimdiden taraftarların sevgisini kazanmış durumda.

Eski Ferrari patronu Stefano Domenicali da genç pilotun performansından övgüyle bahsetti.

Domenicali, "Leclerc olağanüstü bir çocuk, olağanüstü bir yetenek ve parlak bir geleceği olacağına hiç şüphe yok."

"Her şeyden önce muhteşem bir karakteri ve etkileyici sürüş yeteneği var. Bana, kendisiyle çalışacak kadar şanslı olduğum Jules Bianchi'yi hatırlatıyor. Onun kaybı büyük bir şoktu ve hâlâ sık sık onun için dua ediyorum."

"Leclerc, Ferrari'de yarışırken sabırlı olmayı öğrendi ve hızla büyüdü. Kanının her damlasında Ferrari var."

"Ferrari akademisinde büyüdü, İtalyanca'yı çok iyi konuşuyor ve -Monakolu olmasına saygı duyulmasına rağmen- İtalya'daki çoğu kişi, özellikle geçen sezon Monza'daki olağanüstü zaferinden sonra onu bir İtalyan olarak görüyor." dedi.

Domenicali, Formula 1'in olmadığı pazar günleri çok tuhaf hissettiğini söyledi.

L’Equipe'ye konuşan Lamborghini CEO'su, "F1'in olmadığı pazar günleri gerçekten garip."

“Umarım yarışlar ve genel olarak tüm sporlar yakın zamanda yeniden başlayabilir. Bu tür şovlarla eğlenmek ve desteklenmek moralimiz için çok değerli, ama her şeyden önce ekonomiyle ilgili." dedi.