Domenicali: "Herkes F1'in gücünün farkında, ilgi de bu yüzden"

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Son dört yılda üstündeki ölü toprağını atan ve özellikle izleyici sayısı açısından tarihinin zirvesine tırmanan F1, bugün ise birçok üreticinin ve takımın gıptayla baktığı bir seri.

Bu durumun oluşmasında F1 yönetiminin attığı adımların da payı büyük.

2026 sezonundan itibaren birçok masraflı parçayı kaldırmaya, güç ünitelerinde hibrit gücüne daha çok vurgu yapmaya ve sürdürülebilir yakıt kullanmaya hazırlanan F1, böylece üç önemli üreticiyi spora kazandırdı: Audi, Ford ve 2021 sezonunun ardından ayrılma kararı alan Honda.

Audi, Ford ve Honda'nın F1'de yer almasının harika olup olmadığı sorulan Stefano Domenicali, "Evet, bence de öyle, çünkü birkaç yıl önce takımların tek bir motor üreticisinden daha fazla motora sahip olabilmesi için düzenlemeleri değiştirmek zorunda kaldık, çünkü aksi takdirde sorun yaşardık."

"Şimdi iki çok önemli üreticinin [Audi ve Ford] katıldığı bir durumdayız, belki başkaları da katılabilir. Bir şey söylemek istemiyorum ama bu harika bir şey."

"Elbette odak noktamız takımlar ve üreticiler arasındaki dengeyi korumak ve sporu istediğimiz şekilde şekillendirmek olacaktır."

"Teknoloji her zaman Formula 1'in önemli bir parçası olmuştur, ancak F1 ile bağlantılı olan tek faktörün teknoloji olduğuna inanmak da hata olur. Biz teknolojinin de bir parçası olduğu bir spor ve eğlence dalıyız.

"Biz üreticiler için sadece bir dyno testi Ar-Ge platformu değiliz çünkü duygusal tarafı kaçırırsanız spor çöker. Bu yüzden bu harika bir haber."

"Katılım artıyor, çünkü herkes F1'in bugünkü gücünün farkında. Bunun yanı sıra hibrit gücüne vurgu yapmamız ve sürdürülebilir yakıt konusundaki yaklaşımımız da teknolojik açıdan doğru seçim. Böylesine inanılmaz bir ilgi görmemizin nedenlerinden biri de bu."

2026'dan itibaren Formula 1'e girmek isteyen bir diğer üretici de Porsche'ydi, ancak Red Bull'la yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle şu anki haliyle seride net bir rotaları bulunmuyor.

Zaman geçtikçe Porsche için durumun daha da zorlaşacağını kabul eden Domenicali, yine de yakın gelecekte bazı iyi haberler duymayı umuyor.

Domenicali, "Porsche'nin kendileri için mevcut olabilecek fırsatlar olup olmadığını gerçekten araştırdığını düşünüyorum."

"Elbette zaman geçtikçe etkili bir teknik ve ticari bir teklif sunmak zorlaşıyor, yine de kısa vadede daha fazla haber alabileceğimizi umuyorum." dedi.