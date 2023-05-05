Domenicali: "Her hafta sonu sprint yarışı olmayacak"

Azerbaycan'daki format değişikliğinden bu yana ilk kez konuşan İtalyan patron, kendi tercihinin yarışların üçte birinde sprint yarışı düzenlemek olduğunu söyledi. 24 Grand Prix'lik takvimde bu, toplam sekiz sprint yarışına denk gelecek. Bu da 24+8 olmak üzere 32 yarış anlamına geliyor.

Domenicali ayrıca yeni bağımsız sprint formatıyla ilgili olumlu geri bildirimler aldığını fakat uzun süredir sporu takip eden taraftarları memnun etmenin kısa vadede zor olduğunu belirtti

Avusturya ve Belçika'da yapılacak sprint yarışları öncesinde yeni formatta bazı değişiklikler yapılabileceğini de göz ardı etmedi.

Wall Street analistleriyle yaptığı görüşmede Domenicali, sprint formatıyla ilgili şöyle dedi: "Elbette bunu takımlar ve FIA ile uyumlu şekilde yaptık."

"Çünkü bildiğiniz üzere bizim düşüncemiz yarış hafta sonu boyunca pistte her zaman aksiyon olmasını sağlamak."

"Aslında bu yılın ilk yarışının sonuçları çok cesaret vericiydi. Partnerlerimizin, organizatörlerimizin, medya partnerlerimizin ve takımlarımızın her biri bu konuda çok olumlu."

"Elbette ders çıkardığımız bazı şeyler var. Yaz sonunda, daha da iyisini yapabileceğimiz bazı şeyler olup olmadığını görmek istiyoruz."

"Ancak genel olarak bakarsak, yeni sprint formatının ilk hafta sonu harika geçti."

"Her zaman olduğu gibi, standartlaşmış bir ekosistemde farklı bir şey yapmak istediğinizde, geleneksel taraftarların tepkisini daha uzun vadede görmeniz gerekiyor."

"Yeni taraftarlardan çok ama çok olumlu tepkiler aldık. Organizatörler bunun için bastırıyorlardı."

Charles Leclerc leads Baku's Saturday sprint. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sprint sayısı ile ilgili olarak Domenicali şunları söyledi: "Gelecekte tüm yarışların sprint formatında yapılacağı gibi bir duruma girmek istemiyoruz."

"Takvimin üçte biri gibi sınırlı bir sayıda tutmak, sportif bir değer yaratmak ve tabii ki ticari fırsatlar elde etmek adına, rekabet anlamında özel bir şey yaratmak istiyoruz. Bence izlenecek doğru yol bu."

Domenicali, tüm sporların günümüz çağına ayak uydurması gerektiğine vurgu yaptı.

"Bugün tüm sporlarda istikrarlı kalmamak, yani eski yönetmeliklere bağlı kalmamak gibi büyük bir eğilim var."

"Biz de beyzbolun ve NBA'in yaptıklarını takip ediyoruz."

"Bu da tüm profesyonel sporların, taraftarların, organizatörlerin ve partnerlerin oyuna daha fazla heyecan katmak için ortaya koyduğu talepleri ve yeni girdileri dinlemek gerektiği anlamına geliyor."

Bu arada Liberty Media, Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki sezonun ilk iki yarışından elde edilen geliri de içeren Ocak-Mart dönemi finans raporunu açıkladı.

Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine göre %6'lık bir artışla 360 milyon dolardan 381 milyon dolara yükseldi.