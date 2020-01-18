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Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesi pek de mümkün değil"

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Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesi pek de mümkün değil"
Ekleyen:
, Editör
18 Oca 2020 09:05

Eski Ferrari takım patronu Stefano Domenicali, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gidebileceğine inanmıyor.

Haftalardır Ferrari Başkanı John Elkann ile görüşen Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gidebileceği yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

Hamilton ve Ferrari kanadı, bu haberleri yalanlamadı. Ancak cuma günü, Hamilton'ın Mercedes'le iki yıllık yeni anlaşmaya yakın olduğuna yönelik haberler ortaya çıktı.

Buna göre Hamilton en az iki yıl daha Mercedes'te kalacak.

Ferrari'nin eski takım patronu Stefano Domenicali de Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyor.

Lamborghini'nin CEO'su, "Elbette Lewis Hamilton gibi bir pilotun Ferrari'ye geçebileceğine yönelik durum anlaşılabilir, bu konu hakkındaki konuşmaların geçmesi çok normal."

"Ama bana öyle geliyor ki Ferrari, Charles Leclerc ile çalışmaya odaklandı ve bu yüzden Lewis gibi bir lideri takıma getirme ihtimalleri çok düşük."

"Takım şimdi kendine yeni bir yön belirledi. Genç ve yetenekli bir pilota odaklanmış durumdalar." dedi.

Domenicali, 2020 yılında ise yakın bir savaş beklerken, Ferrari'nin şampiyonluk ipini göğüslemesini umuyor.

"Önümüzde ilginç bir sezon var. Bence geçmişe kıyasla farklı bir yıl olacak ve her şey son yarışta belli olacak. Umarım bu kez başarıyı kutlayan taraf Ferrari taraftarları olur."

Son olarak Ferrari'ye dönüp dönmeyeceği sorusuna, "Hayır. Maranello'da çok fazla dostum var ve onlarla konuşmak her zaman çok güzel. Ama Ferrari'ye dönmüyorum." yanıtını verdi.

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Fotoğraf: Monster Energy

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Editör Kemal Şengül

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