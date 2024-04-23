Domenicali: "Hamilton'ın Ferrari'nin çalışma şeklini anlaması gerekecek"
Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinden memnun görünüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
2013'ten beri Mercedes ile yarışan ve toplamda yedi şampiyonluğa ulaşan Lewis Hamilton, 2025 yılında Ferrari ile mücadele etmeye başlayacak.
Burada alışık olduğundan daha farklı bir atmosferle karşılaşacak Hamilton, istatistiksel anlamda sporun en başarılı takımıyla mücadele edecek.
Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, Şangay'da yaptığı açıklamada bunun sadece yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'a, Ferrari'ye ve şampiyonaya fayda sağlayacağını söyledi.
Domenicali, "Lewis'in Ferrari'ye geçmesi Formula 1 için harika bir haber."
"Bu Lewis'in kendisi için yeni bir fırsat ve kariyerinde yeni bir sayfa olduğu kadar Ferrari tarihinde de yeni bir sayfa."
"Henüz 2024 sezonunun başında olmamıza rağmen bu haber bizi şimdiden gelecek yıla taşıdı."
"Bence inanılmaz bir hikayenin içindeyiz. Lewis, Maranello'da çalışan insanların zihniyetini anlamak zorunda kalacak. Eminim bunu ilginç bulacak."
"Ancak unutmamalıyız ki böylesine parlak bir pilot Ferrari'ye geçtiğinde çok fazla ilgi görecek."
"Charles Leclerc için de bu kendisini "güçlendirecek yeni bir mücadele olacak. Takım için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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