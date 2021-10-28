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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Domenicali, Hamilton'ın F1 taraftar anketinde birinci olmamasına şaşırmış

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Formula 1 patronu Stefano Domenicali, yakın zamanda yapılan küresel taraftar anketinde Lewis Hamilton'ın en popüler sürücü olmasına şaşırdığını ancak Lando Norris gibi genç sürücülerin cazibesini anladığını söyledi.

Domenicali, Hamilton'ın F1 taraftar anketinde birinci olmamasına şaşırmış

Motorsport Network'ün F1 ve Nielsen Sports ile ortaklaşa yaptığı ve 187 farklı ülkeden 167.000'den fazla taraftarın katıldığı F1 Küresel Anketi'nin sonuçları, Amerika GP'si öncesinde duyuruldu.

Ankete katılan taraftarların %14.4'ü Max Verstappen'i favori pilotları olarak seçtiler ancak Lando Norris, 2017'deki anketin galibi olan Hamilton'ı geçerek ikinci sırada yer aldı.

Hamilton, kariyeri boyunca F1'in en görünürlüğü yüksek ve popüler ismi oldu. Popüler kültürde hiçbir F1 pilotu, Hamilton'ın statüsüne yaklaşamadı.

Ancak Hamilton, Norris'in çok az önünde, Birleşik Krallık'taki taraftarlar arasında en popüler isim olmayı başarmasına rağmen, uluslararası oylamada Verstappen'in %1.9 oy kadar gerisinde kaldı.

Hamilton'ı bir numarada görmesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusunu yanıtlayan Domenicali, "Bu soruya bir bakımdan evet demem gerekiyor."

"Ancak öteki tarafta, eğer bu tür oylamalarda yer alan insanların demografiğine bakarsanız, bence Lando'nun neden iyi bir kitlesine sahip olduğunu görebilirsiniz."

"Bu daha çok, Lando'nun onlarla olan yaklaşımı daha taze, onu takip eden insanlarla olan yakınlığı daha fazla. Bu benim kişisel görüşüm." dedi.

Crowd support for Lando Norris, McLaren

Crowd support for Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Norris genel oylamada ikinci sırayı almayı başardı ve McLaren'in en sevilen takım oylamasında birinci olmasına yardımcı oldu. İngiliz pilot, Twitch yayını ve güçlü sosyal medya mevcudiyeti ile beraber genç taraftarlar üstünde pozitif etki bırakmaktan memnun olduğunu söyledi. 

Domenicali, her ne kadar büyük sürücüler arasında "çok ama çok küçük farklar" olduğunu ancak F1'in genç jenerasyonunun ortaya koyduğu ilgiden cesaret aldığını söyledi.

Domenicali açıklamalarında, "Buna olduğundan daha büyük bir etki vermek istemiyorum ancak bu bir mesajdır. Her zaman dediğim gibi, gelecek için sürücüler konusunda herhangi bir problemimiz yok."

"F1'in değerini artıracak genç, çok yetenekli ve çok iyi sürücü grubuna sahibiz." dedi.

Anket, F1'in ortalama oylama yaşının 36'dan 32'ye düştüğünü gösterdi ve bu da genç izleyici sayısının arttığını gösteriyor.

Domenicali, F1'in 2017'de yaptığı son oylamadan beri spora yeni taraftarların gelişine yardımcı olmasında Netflix'in Drive to Survive serisinin büyük etkisi olduğunu söyledi.

F1 CEO'su konu hakkında, "Bana göre Drive to Survive'ın büyük etkisi oldu, özellikle Formula 1'in pek de tutkulu olmayan taraftarları üzerinde."

"Sporun farklı noktalarını görme şansı yakaladılar. Tabii ki de bu pozitif bir etkiye sahip oldu." dedi.

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