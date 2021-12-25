Domenicali, Hamilton'ın emekli olmayacağından emin

Lewis Hamilton, Abu Dhabi GP'nin son turunda galibiyeti ve şampiyonluğu Max Verstappen'e kaybetmesinin ardından derin bir sessizliğe gömüldü.

İngiliz pilot, son bölümde piste giren güvenlik aracı sonrası, yarışın normal prosedürlere göre başlamaması nedeniyle epey öfkelenmişti ve o günden bu yana hiçbir açıklama yapmadı.

Bazıları emekli olacağını, diğerleri ise hiçbir yere gitmeyip, sekizinci şampiyonluğu için mücadele edeceğini söylüyor. Bu konudaki görüşler şimdilik bölünmüş durumda.

Fakat Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Hamiton'ın kış aylarında bolca dinleneceğini ve eskisinden çok daha güçlü şekilde döneceğini söyledi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Domenicali, "Eminim kış aylarında bataryalarını yeniden dolduracak ve sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için öncekinden daha büyük bir istekle spora geri dönecek." dedi.

Gelecek yıl kurallar değişecek ve spora tamamen yeni araçlar gelecek. Buna ek olarak Mercedes pilotunun yanında artık Valtteri Bottas değil, genç yetenek George Russell olacak.

Domenicali, yeni araçların öncekilere kıyasla farklı olduğunu ve mücadeleyi daha yakın kılacağını söylüyor.

"İster olumlu, ister olumsuz olsun, her şeyi değiştirebilecek pek çok unsurun olduğu bir sezonla karşı karşıyayız. Zemin etkili yeni araçlar, sürücülerin becerilerine vurgu yapmak için tasarlanmış durumdalar. Amacımız araçla ilgili sınırlara sahip olmadan, sürücüler arasında pek çok düelloya sahip olmak."

"Başlangıçta insanların bekleyeceğinden daha büyük farklar olabileceği açık fakat yeni düzenlemeler sayesinde eğer takımlar arasında faklar varsa, bu farkların daha hızlı kapanacağından eminim."