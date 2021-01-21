Domenicali, Hamilton'ın devam edip etmeyeceğini bilmiyor

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, kontratının bitmesinin ardından 1 Ocak itibariyle boşa çıkmış durumda ve kontrat yenileyip yenilemeyeceği belirsiz.

INEOS ve Toto Wolff, İngiliz pilotun taleplerini karşılamaya sıcak baksalar da, Daimler patronu Ola Kallenius'un daha sert bir duruş sergilediği iddia ediliyor.

Kallenius, Mercedes'in takımda sadece 3'te birlik hissesi olsa bile marka olarak sporda yer aldıkları için son sözü söyleyen isim konumunda yer alıyor.

Bu yıl F1 CEO'su haline gelen Domenicali'ye İngiliz pilotun devam edip etmeyeceği soruldu.

Domenicali ise şöyle yanıt verdi: "Lewis'le Noel döneminde konuştum."

"Hazırlık yapıyor. Ancak hayır, Mercedes ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağını bana söylemiyor."

Ancak Domenicali, İngiliz pilotun sporda devam etmesini ümit ediyor.

"Sadece spor anlamında değil, dünyanın en güçlüsü olmak için de büyük bir fırsatı var. Spor boyutunun ötesine geçen bir role sahip olmaya devam edebilir."

"Şampiyon olmak önemli bir şeydir, ancak bunu başka bir boyutta yapmak daha da farklı bir şey."

"Bu yüzden her şeyin hızlı bir şekilde çözülebileceğine inanıyorum ve öyle olmasını umuyorum.”